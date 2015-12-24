中国外汇市场开启夜盘交易 旨在方便SDR体制运作--中金

路透上海12月24日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，周三中国央行宣布从明年起银行间外汇交易时间由北京时间9:30~16:30延长至23:30，此举旨在方便SDR（特别提款权）体制运作，同时亦有利于中国外汇市场的长远发展。

报告并认为，此举已被市场充分预期，但仍可预计未来在岸与离岸汇差将逐渐收窄，人民币汇率将呈现更多温和波动；对擅长外汇交易、有跨境能力的金融机构来说将是难得的机遇。

以下是中金公司首席经济学家梁红的最新报告《央行延长外汇交易时间，进一步引入合格境外主体》全文：

事件：央行今日宣布，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易时间由北京时间9:30~16:30延长至23:30，但仍沿用16:30成交价作为当日收盘价。同时，央行还进一步引入合格境外主体，但在现阶段，进入主体主要考虑符合一定条件的人民币购售业务境外参加行。

评论：相关举措旨在方便SDR体制的运作，但也有利于中国外汇市场的长远发展。有效的离岸人民币兑美元汇率，特别是伦敦市场正午时分的参考汇率（与其他SDR货币可比），对于SDR的日常估值至关重要。

延长交易时间使得在岸汇率可以更好地引导离岸汇率。相应地，它将有助于缩小在岸与离岸间汇差，而后者使得SDR使用者无法完全对冲其风险敞口，是一技术障碍。引入合格境外机构将丰富在岸外汇市场的参与主体，从而促进市场价格发现过程。往前看，我们预计更多的境外机构将获得中国外汇市场的参与资格。

这些举措是市场充分预期的，但其推出时机应是经过精心设计的。人民币已被纳入SDR货币篮子，但新篮子要到2016年10月方才生效。在此之前，中国还会继续推进改革，提高人民币使用的便利性。

随着假期日益临近，人民币外汇交易量（尤其是离岸市场）或有下降。鉴于过去几周明显的贬值压力，在这个时点推出相关措施或是考虑尽量减少对于市场的冲击。与此同时，市场准入扩大的范围仅限于离岸人民币业务参加行也反映了政策当局对于人民币贬值压力和市场波动的顾虑，节奏上有所控制。但无论如何，此举进一步明确了中国外汇市场走向开放的方向。

就市场影响而言，我们预计：在岸与离岸间汇差逐渐收窄；人民币汇率呈现更多（温和）波动，尤其随着市场参与者主体的多元化；对冲外汇风险越来越普遍，市场参与者逐渐适应波动，改变过去单边一致预期升值或贬值的状态。

中国外汇市场或迎来快速发展（尤其从交易量上看），这对于擅长外汇交易、有跨境能力的金融机构来说将是难得的机遇。（完）