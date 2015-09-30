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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 12:40 BJT

中国外管局：下半年将延续经常帐户顺差与资本金融帐户逆差格局

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三表示，今年下半年，中国国际收支将延续经常帐户顺差、资本和金融帐户逆差的格局，国际收支自主平衡能力进一步提高。

外管局网站刊登的国际收支报告指出，中国经常账户仍将保持较大顺差，但跨境资本流动的波动性依然较大。

“从国内环境看，经济转型过程中的下行压力仍然存在，境内融资成本进一步降低，人民币汇率逐步趋向合理均衡水平。”外管局表示。

外管局并称，人民币汇率形成机制改革朝着市场化的方向推进，央行基本退出常态式外汇市场干预；中国国际收支将形成“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的新格局。

外管局稍早公布的国际收支数据显示，中国二季度经常帐户顺差730亿美元，资本和金融帐户逆差406亿美元。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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