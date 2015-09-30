中国外管局：下半年将延续经常帐户顺差与资本金融帐户逆差格局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三表示，今年下半年，中国国际收支将延续经常帐户顺差、资本和金融帐户逆差的格局，国际收支自主平衡能力进一步提高。
外管局网站刊登的国际收支报告指出，中国经常账户仍将保持较大顺差，但跨境资本流动的波动性依然较大。
“从国内环境看，经济转型过程中的下行压力仍然存在，境内融资成本进一步降低，人民币汇率逐步趋向合理均衡水平。”外管局表示。
外管局并称，人民币汇率形成机制改革朝着市场化的方向推进，央行基本退出常态式外汇市场干预；中国国际收支将形成“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的新格局。
外管局稍早公布的国际收支数据显示，中国二季度经常帐户顺差730亿美元，资本和金融帐户逆差406亿美元。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。