9月中国外汇市场总成交环比降逾两成 远期成交骤降

路透上海10月30日 - 中国国家外管局周五公布，今年9月中国外汇市场总计成交额较8月下降24.6%，其中远期成交降幅更达到近八成。市场人士认为，8.11“新汇改”后市场渐趋冷静，另外监管层采取的一系列强化监管措施亦起到一定作用。

中国9月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交9.94万亿元人民币（等值1.56万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.18万亿元人民币（等值3,417亿美元），较上月环比下降35.6%；银行间市场成交7.77万亿元人民币（等值1.22万亿美元），较上月环比下降20.82%。

9月中国外汇市场远期累计成交215亿美元，较8月的957亿美元下降近8成，亦是年内最低水平。

9月即期市场累计成交5.02万亿元人民币（等值7,890亿美元），环比下降27.62%；衍生品市场累计成交4.92万亿元人民币（等值7,720亿美元），环比下降15.25%。

2015年1-9月，中国外汇市场累计成交78.34万亿元人民币（等值12.66万亿美元）。

银行对客户市场即外汇零售市场，指银行与个人及公司客户之间进行的外汇买卖。银行间外汇市场是指包括银行在内的金融机构之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。

此前路透报导，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

市场人士也预期，此举势必导致远期市场成交急剧萎缩，同时相关衍生品市场也将受到一定影响。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，当日起人民币汇率两日跌幅创94年汇改以来新高，人民币贬值预期由此升温。（完）