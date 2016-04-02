综述：中国拟开启外汇掉期冲销试点 减成本降风险助力衍生品发展

2016年1月21日在北京拍到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

* 银行间外汇掉期冲销试点将开启

* 试点对象暂定为人民币外汇远掉做市商

* 将助力巴塞尔III协议的衍生品市场发展

* 初期冲销的比例料有限

* 净额清算或是掉期市场未来可选项 (新增更多细节评论)

作者 李文科

路透北京4月1日 - 中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉做市商，以在巴塞尔III协议下大力发展衍生品，但初期冲销比例料有限。

分析人士认为，巴塞尔III对风险资本的限制很多，冲销和净额清算都是银行为了减少衍生品交易对风险资本的占用而做出的选择；此举将减少交易对手的交易成本，并降低信用风险和市场风险。

“冲销相当于提前轧差交割，冲销后交易就不存在了。所以额度、信用风险资产、风险资本当下就能释放。”招商银行外汇交易主管张治青称。

他并指出，交易平仓只能平掉头寸，但平不掉交易对手信用风险，所以交易对手额度必须在交易到期后才能释放。

一外汇市场专业人士也认为，冲销就是反向对冲，相当于从资产负债表上把这笔交易取消，释放信用风险和资本占有，这对释放交易授信有好处的。不过冲销还要看“公允价值怎么算，怎么跟交易对手谈，这是个细节的活。”

中国货币网周五称，中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉期做市商，参与机构范围将视冲销实际情况调整。

所谓冲销，是指参与机构以收付相应款项为代价，多边或双边提前终止在冲销结果确认文件中列明的外汇衍生产品交易合约的行为。冲销行为包括提交外汇衍生产品交易合约、提交约束条件、确认冲销结果、收付相应终止支付额等对参与机构产生约束力的行为。

货币网还公布了银行间市场外汇衍生产品交易冲销规则和细则，称旨在规范银行间外汇市场参与机构参加中国外汇交易中心外汇衍生产品交易合约冲销服务的行为。

规则显示，“如遇市场剧烈波动、货币政策调整等突发情况，交易中心可自行宣布暂停或取消本轮冲销服务。上述因素消除后，依交易中心通知恢复冲销。”

**初期冲销比例料有限**

对做市商而言，压力最大的是巴塞尔III协议的约束性规定，因为做市商做了大量交易，且风险资产都是有成本的，这直接压缩了其掉期交易的盈利空间，冲销试点的开启则可能缓解这一问题。

不过市场人士强调，实行冲销后，交易对手就不会产生任何交割义务以及任何交割方面的现金流，且冲销可以释放风险资产和信用资产，直接降低了风险资本的成本；但外汇掉期冲销试点初期的比例可能不会太高。

这主要是因为外汇掉期市场有几十家交易对手，由于交易额度和方向不同很难直接冲销，因此要通过外汇交易中心计算实现多边冲销。即使如此，也未必能满足市场全部冲销需求。

“因为我们有几十家交易对手，连环套套的太深，只能通过电脑程序，...通过一连串交易来实现相互冲销，所以能够冲销的比例也是有限的。”张治青说。

规则显示，多边冲销是指各参与机构根据交易中心计算结果，以收付相应终止支付额为代价，多边提前终止在冲销结果确认文件中列明的外汇衍生产品交易合约的行为。交易双方可通过交易中心系统提交交易以及确认冲销结果。

分析人士并指出，多对手之间的冲销计算极其复杂，通过上海清算所进行净额清算，才是大规模释放额度和风险资本的根本出路。

的确，要想尽可能实现满足市场的冲销需求，在上清所推出净额清算也是外汇掉期市场未来最有可能的选项，不过这还有待银监会和央行等监管层的进一步协调。

“这个过程就是场外交易场内化。 ”一外汇市场专家指出。

目前人民币IRS(利率互换)已经实现了中央对手净额清算，通过向中央对手提供保证金的方式，解决额度占用和风险资本过高等问题。

（完）