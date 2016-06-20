中国5月外汇供求进一步趋向平衡 跨境资金流出压力缓解--外管局新闻稿

路透北京6月20日 - 以下是国家外汇管理局网站刊登的外管局新闻发言人就2016年5月份跨境资金流动情况答记者问的全文：

日前，国家外汇管理局公布了2016年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。

问：今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，5月份形势有何特点？

答：5月份我国外汇供求状况进一步趋向平衡。首先，银行结售汇逆差继续收窄。2016年5月份，银行结售汇逆差为125亿美元，环比下降47%，日均逆差连续5个月下降。1月至4月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿、364亿和237亿美元。

其次，非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。5月份，非银行部门涉外收付款逆差235亿美元，前4个月分别为558亿、305亿、261亿和89亿美元。其中，5月份非银行部门涉外外汇收付小幅顺差2亿美元，1月至4月分别为逆差201亿、105亿、59亿和20亿美元。

我国市场主体的涉外收支行为继续稳步调整。一是购汇意愿进一步减弱，部分渠道的外汇融资明显回升。5月份，衡量购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为73%，较4月份下降2个百分点。

同期，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额增加3亿美元，其中外汇融资余额增加74亿美元，较4月份多增了113%，已连续3个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐放缓。

二是结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降。5月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较4月份上升4个百分点。同期，外汇存款余额减少88亿美元，4月份为增加9亿美元。这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。

今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，更加反映国内经济基本面。这也说明，在我国经济运行总体符合预期、经济结构进一步优化、经济保持中高增速的情况下，我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。（完）