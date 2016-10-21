中国剔除季节因素后三季度结售汇逆差环比略降 跨境流动有望持稳（更新版）

(新增更多内容)

路透上海10月21日 - 尽管中国9月银行结售汇逆差环比扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差，但若剔除季节性因素，三季度结售汇逆差环比二季度甚至略降，未来跨境资本流动仍然有望保持基本稳定。

国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英周五在发布会上指出，前三季度，中国跨境资本流出压力总体呈缓解态势，尽管银行结售汇和涉外收付款均为逆差，但售汇率连续下降，企业外汇融资意愿上升，结汇率也先升后降，银行远期结售汇逆差先降后升。

“今年以来，我国外汇供求的平衡状况总体是好转的，第三季度结售汇逆差比二季度扩大主要是季节性因素的影响。”她称。

她解释称，上述季节性因素具体包括旅行和投资收益两大方面：暑期和国庆假期前通常是国内居民境外留学或者旅游购汇的高峰期；在上一年度财务报表完成和利润分配方案确定后，相关企业都会在6-9月购汇向外方支付投资收益。

今年三季度银行结售汇逆差为696亿美元，如果剔除上面两个季节性因素的影响，三季度结售汇逆差是482亿美元，略低于二季度490亿美元的逆差。

她并提到，未来外债规模企稳回升，将促进跨境资金双向流动，且坚持个人每年外汇购汇5万美元额度的政策不会改变。

而针对有说法认为境外投资者其实对中国债券、股票市场有很大投资需求，但担忧未来投资资金的汇出有障碍，王春英强调，“这种担忧完全没有必要，外汇局将继续稳步推进资本项目可兑换，中国欢迎境外投资者参与境内金融市场，当然也就不会限制这些资金流出。”

她并表示，近期，一些有利于跨境资本流动均衡发展的积极因素继续显现，比如企业对外债务去杠杆化可能告一段落，跨境融资需求回升；境外机构投资境内债市规模提升；虽然三季度个人购汇因季节性因素比二季度有所增加，但购汇规模低于上年同期，也低于今年第一季度，说明当前个人购汇还是比较理性。

外管局数据显示，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大198.95%，为连续第15个月出现逆差。1-9月银行累计结售汇逆差2,434亿美元，1-9月境内银行累计涉外收付款逆差2,543亿美元。

人民币兑美元即期周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。

**未来跨境资金流动望持稳**

王春英同时表示，未来中国跨境资本流动仍有望保持基本稳定。当前外部环境仍存在许多不确定性，包括美联储加息、英国脱欧后续影响等，但这些因素在前期也对国际金融市场运行和国际资本流动产生过影响，中国跨境资本流动总体承受住了相关冲击，未来也还会存在短期的影响。

她强调，当前有助于中国跨境资本流动保持基本稳定的根本性因素没有改变。随着人民币汇率形成机制规则性和透明度的提高，市场主体的适应能力不断增强，市场情绪更加理性和稳定，相关的涉外收支行为调整也会更加平稳。

“今年以来逐步显现的一些积极因素，还会在未来继续发挥促进外汇供求平衡的作用。”她说。

王春英预计，人民币加入SDR（特别提款权）货币篮子后，中国跨境资金流动的规模和开放度将进一步提高，双向流动、基本平衡的格局将有新的支持因素。

下一步，外管局将继续稳步推进资本项目可兑换，完善跨境资金流动的宏观审慎管理框架，加强对跨境资金流动的统计监测和分析预警，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，促进国际收支基本平衡。

**美联储加息影响需客观看待**

对于如何应对美联储加息，王春英称，美联储加息对中国跨境资金流动的影响在持续监测和分析。美联储加息的确是影响国际经济尤其是新兴经济体的一个重要变量，但还是需要客观看待，它的影响程度取决于美联储加息的进程，更取决于新兴经济体自身的经济状况。

她提到，从目前来看，此次美联储加息是一个较为缓慢的过程，相关影响也在市场可预期、可消化的范围内。

“总的来看，市场关于美联储缓慢加息的共识逐步形成，市场反映也更加平稳，美联储加息对市场产生较强冲击的概率降低。”她认为。

而中国经济总体保持平稳运行格局，抵御外部冲击能力得到积极体现，包括财政状况相对良好、金融体系总体稳健、经常帐户持续顺差、外汇储备十分充裕等。

此外，随着人民币汇率形成机制、资本账户开放等相关改革的协调推进，人民币汇率灵活性不断提高，跨境资金双向流动的渠道进一步拓宽，有利于中国更好地调节跨境资金流动。

在王春英看来，对外资产负债结构的调整使得市场主体能够更好地应对美联储加息，也有利于防范相关风险。去年底美联储启动加息之前，中国市场主体已开始对外资产负债结构的调整，相关压力得到了较大释放，加息后的调整步伐反而放慢，今年以来跨境资本流出规模总体下降。

“经过一段时期对外债务去杠杆化，当前企业的债务偿还压力已经明显减弱，跨境融资意愿开始回升。”她说。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)