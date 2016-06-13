中国外汇交易中心称正筹备在伦敦、纽约等地设立分支机构

路透上海6月13日 - 随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心周日透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。

外汇交易中心新闻稿并称，下一步，其将进一步加强与境外其他交易平台的交流与合作，继续做好境外机构入市交易服务，推动交易时间继续向“7×24”小时目标迈进，加快推进技术网络与服务的国际化，在人民币国际化的过程中，把交易中心建成“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”。

外汇交易中心周日举行的“外滩汇话”专场活动吸引了英国贸易投资总署等英国监管机构以及中国人民银行相关部门、银行间市场成员代表等多方嘉宾。英国驻华公使衔参赞马雪莉在会上表示，“英国是成熟市场的领导者，我们欢迎所有中国金融服务机构到世界头号金融中心开办业务。”

中国外汇交易中心副总裁孙杰亦指出，“中国外汇交易中心愿意为英国机构参与中国银行间市场提供全面服务与支持，并在‘走出去’的过程中加深与英国机构的合作，共同推动人民币离岸与在岸市场的协调发展与互联互通。”

目前伦敦已成为香港以外最大的人民币离岸结算中心，而且伦敦证券交易所与上海证交所正推进“沪伦通”的可行性研究，探索两国投资者在人民币资本项下尚未完全放开的情况下，互相投资A股和伦敦股票的渠道。

中国外汇交易中心是中国规模最大的利率和汇率产品市场，是国内人民币及相关产品交易主平台和定价中心。目前，其外汇市场交易系统开放时间已经延长至晚上11:30。（完）