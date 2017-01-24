是否认为中国操纵汇率？ 美国候任财长未明确回答

路透华盛顿1月23日 - 根据路透周一见到的美国参议院财务委员会文件，美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)对参议员表示，他将致力于打击汇率操纵行为，但当被问及他目前是否认为中国正在操纵人民币汇率，努钦并未给出明确回答。

努钦在上周的提名确认听证会之后，以书面回覆了该委员会所提的补充提问。在这项文件中，对于财政部是否有可能把中国列为汇率操纵国一事，努钦并未把话说死。

支持贸易的参院财务委员会主席Orrin Hatch问道，努钦是否同意中国似乎已不再试图压低人民币汇率，如今是在努力避免人民币贬值。努钦的回答是：“如果得到确认，我打算审视中国操纵汇率的问题。”

这项文件内容得到一位参议院助理的核实。

中国是否操纵人民币的问题之所以重要，系因如果美国财政部将中国列为汇率操纵国，就要启动一项程序，法律要求特朗普政府在此过程中必须与中国展开特别协商来解决问题。而此程序最终结果可能是对中国产品课以惩罚性关税，以消除汇率操纵所带来的贸易优势。

美国现任总统特朗普在竞选期间威胁要对中国商品征收惩罚性关税，以降低对中国的贸易逆差，这样的表态让诸如此类的努力变得顺理成章。他还一再指责中国操纵汇率以获取贸易优势。

虽然在五至十年前，外界普遍认为中国压低人民币汇率以获得贸易优势，但许多经济学家表示，过去一年中国政府一直在努力推高人民币。中国央行花费了数亿千亿美元计的外汇储备，避免人民币在经济不确定性导致的资本外流情况下进一步贬值。

奥巴马政府时代的财政部长雅各布·卢去年10月拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，认为该国削减全球经常帐盈余是一项正面的进展。

美国财政部将于4月15日发布最新汇率报告，评估主要贸易伙伴在汇率方面的行为。

努钦表示，他将与国际货币基金组织(IMF)、七国集团(G7)和20国集团(G20)这些现有的多边机构交流，解决汇率操纵这种不公平的贸易行为，同时还将与主要贸易伙伴展开双边合作。不过他表示，IMF等机构“看起来并没有阻止各国操纵本币汇率”。(完)