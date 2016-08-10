中国外汇市场进入多重均衡 中间价形成机制将更市场化透明化--新华

路透北京8月10日 - 新华社周三发表评论称，中国外汇市场已进入多重均衡状态，凭借人民币兑美元中间价和人民币兑一篮子货币指数两大汇率调节工具，一个更市场化和透明化的中间价形成机制正浮出水面，市场也逐渐开始通过更为开放的视角看待人民币汇率。

评论认为，今年以来，人民币汇率双向浮动特征明显，汇率弹性增强，汇率预期总体平稳。在人民币中间价形成机制日益完善的同时，央行与市场沟通的能力大幅提高，有效地稳定了市场预期。

“展望下半年，全球金融市场存在巨大不确定性，美联储加息更加谨慎，“文章援引市场人士称，”中国如果能保持市场稳定，给国内外市场以信心并营造一个良好预期，在防范风险的同时继续推进汇率市场化改革，人民币有望成为国际资本的避风港。”

评论转述摩根大通报告称，随着人民币即将加入SDR货币篮子，美联储加息预期推迟，人民币不具备大幅贬值的基础。

对于资本外流，新华评论称，811汇改以来由于人民币汇率、美联储加息预期等多个国内外因素，对跨境资本流动形势的影响增强了，跨境资本流动的波动性也明显加大。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，影响中国跨境资本流动的原因有二：一是国际因素，主要是发达国家的货币政策外溢效应；二是国内因素，主要包括经济增速的水平、国内企业和个人对外投资的意愿、股票市场的调整等。

“中国跨境资金流出压力的逐步缓解，反映了国内外市场环境的变化，市场情绪趋向稳定和理性，人民币汇率贬值预期减弱。”文章援引国家外汇管理局新闻发言人王春英称。

中国人民银行稍早表示，未来人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。

央行日前发布二季度货币政策执行报告称，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的机制提高了人民币兑美元汇率中间价形成的规则性、透明度和市场化水平，在稳定市场预期方面发挥了积极作用；未来将进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）