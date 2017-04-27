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中国财经 | 2017年 4月 27日 星期四 15:53 BJT

中国外汇交易中心称将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务

路透北京4月27日 - 为促进银行间外汇期权市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心周三发布通知称，将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇期权会员，参与机构应签署相关协议并提交申请。

刊登在中国货币网的通知并称，交易双方自行开展外汇期权冲销业务的，应于冲销日当日将冲销结果等信息向交易中心报备。

外汇交易中心同时发布了“银行间市场外汇衍生产品交易冲销规则”和“银行间市场外汇衍生产品交易冲销细则”。（完）

欲览详情，请点选中国货币网：here

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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