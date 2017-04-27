中国外汇交易中心称将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 为促进银行间外汇期权市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心周三发布通知称，将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇期权会员，参与机构应签署相关协议并提交申请。
刊登在中国货币网的通知并称，交易双方自行开展外汇期权冲销业务的，应于冲销日当日将冲销结果等信息向交易中心报备。
外汇交易中心同时发布了“银行间市场外汇衍生产品交易冲销规则”和“银行间市场外汇衍生产品交易冲销细则”。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。