中国外汇资本流出压力正在缓解 中企海外投资强调实需--外管局

路透北京9月22日 - 中国外汇管理局国际收支司司长王春英周四称，今年以来中国一直都面临着资金流出的压力，不过从数据来看，资金流出压力已明显缓解。

王春英在外管局的新闻发布会上解释，从国际收支数据来看，今年非储备金融账户的逆差一直在收窄。从银行结售汇数据来看，去年12月逆差894亿美元，今年一季、二季度月均逆差都不足300亿美元。而从外储余额的降幅来看，今年2月以来已明显收窄。另外，今年3月以来中国进口企业的外币跨境融资余额在持续回升，显示出境外融资资金重新流入。

“今年资金流出压力在缓解，对人民币贬值压力也有缓解。”她称，“市场上不同的人对数据有不同的看法，我比较乐观。”

今年10月1日人民币将正式入篮SDR。对此，王春英表示，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，但短期流入规模不会很大。人民币加入SDR有利于提升市场对人民币资产的信心，但没有强制要求境外机构增加人民币资产配置，所以机构配置人民币资产是一个循序渐进的过程。

她并认为，入篮SDR也会带来人民币的国际化和资本项目进一步开放，带来一部分资金流出，但短期的规模也不会很大。

“无论怎样变化，从中国宏观调控来讲，有能力保持跨境资金流动合理均衡稳定。”她称。

**中企海外投资强调实需**

外管局资本项目管理司司长郭松称，外管局支持真实合理的海外并购，也希望维持国际收支的平衡。

“外汇局支持真实合理的海外并购，希望有能力有条件的企业做海外并购，而不是为了政绩或面子做‘蛇吞象’的大规模并购行为。”郭松说。

外管局管理检查司司长张生会则指出，对于外汇领域违法违规行为，外管局一直保持高压态势，而真实性审核一直是打击外汇领域违法违规的着力点，希望银行的从业人员加强真实性审核和展业行为。

外管局综合司（政策法规司）副司长徐卫刚强调，未来将继续兼顾便利化和防风险，继续出台措施，促进贸易投资便利化水平提升，并将加强资本流动的统计分析。

针对今年大量中概股回归，他表示，中资概念股一窝蜂的回归对中国企业的海外形象有影响，希望中概股回归是按照实需的原则，并防止以套利为目的。

针对有媒体称证监会指导要求海外上市中概股回归国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润20倍的消息，证监会月初回应称，目前该项工作仍在继续推进，在相关政策明确前，证监会对该类企业回归A股市场的相关规定及政策没有任何变化。

此前，已有多起中概股回归案例出现，例如分众传媒(002027.SZ)以457亿元人民币估值借壳七喜控股，巨人网络借壳世纪游轮(002558.SZ)、如家酒店拟借壳首旅酒店(600258.SS)等，部分案例尚在等待监管层审核同意后实施。据初步统计，除五家已完成回归的中概股外，另外还有约30家中概股尚在回归路上。（完）