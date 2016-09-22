中国外汇资本流出压力正在缓解 中企海外投资强调实需--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月22日 - 中国外汇管理局国际收支司司长王春英周四称，今年以来中国一直都面临着资金流出的压力，不过从数据来看，资金流出压力已明显缓解。
王春英在外管局的新闻发布会上解释，从国际收支数据来看，今年非储备金融账户的逆差一直在收窄。从银行结售汇数据来看，去年12月逆差894亿美元，今年一季、二季度月均逆差都不足300亿美元。而从外储余额的降幅来看，今年2月以来已明显收窄。另外，今年3月以来中国进口企业的外币跨境融资余额在持续回升，显示出境外融资资金重新流入。
“今年资金流出压力在缓解，对人民币贬值压力也有缓解。”她称，“市场上不同的人对数据有不同的看法，我比较乐观。”
今年10月1日人民币将正式入篮SDR。对此，王春英表示，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，但短期流入规模不会很大。人民币加入SDR有利于提升市场对人民币资产的信心，但没有强制要求境外机构增加人民币资产配置，所以机构配置人民币资产是一个循序渐进的过程。
她并认为，入篮SDR也会带来人民币的国际化和资本项目进一步开放，带来一部分资金流出，但短期的规模也不会很大。
“无论怎样变化，从中国宏观调控来讲，有能力保持跨境资金流动合理均衡稳定。”她称。
**中企海外投资强调实需**
外管局资本项目管理司司长郭松称，外管局支持真实合理的海外并购，也希望维持国际收支的平衡。
“外汇局支持真实合理的海外并购，希望有能力有条件的企业做海外并购，而不是为了政绩或面子做‘蛇吞象’的大规模并购行为。”郭松说。
外管局管理检查司司长张生会则指出，对于外汇领域违法违规行为，外管局一直保持高压态势，而真实性审核一直是打击外汇领域违法违规的着力点，希望银行的从业人员加强真实性审核和展业行为。
外管局综合司（政策法规司）副司长徐卫刚强调，未来将继续兼顾便利化和防风险，继续出台措施，促进贸易投资便利化水平提升，并将加强资本流动的统计分析。
针对今年大量中概股回归，他表示，中资概念股一窝蜂的回归对中国企业的海外形象有影响，希望中概股回归是按照实需的原则，并防止以套利为目的。
针对有媒体称证监会指导要求海外上市中概股回归国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润20倍的消息，证监会月初回应称，目前该项工作仍在继续推进，在相关政策明确前，证监会对该类企业回归A股市场的相关规定及政策没有任何变化。
此前，已有多起中概股回归案例出现，例如分众传媒(002027.SZ)以457亿元人民币估值借壳七喜控股，巨人网络借壳世纪游轮(002558.SZ)、如家酒店拟借壳首旅酒店(600258.SS)等，部分案例尚在等待监管层审核同意后实施。据初步统计，除五家已完成回归的中概股外，另外还有约30家中概股尚在回归路上。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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