中国1月外汇占款降幅为五个月新低 贬值预期缓解是主因（更新版）

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路透北京2月17日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月央行口径外汇占款减少逾2,000亿元，降幅为五个月来新低。尽管开年个人购汇额度放开，但外汇占款降幅较上月却收窄三成，显示出市场对人民币贬值预期已经分化。随着人民币兑美元走势继续呈双向波动趋势，未来外汇占款降幅或继续收窄。

不过外汇占款的降幅明显大于外汇储备的降幅，这也从侧面印证了1月外汇储备明显受非美货币升值带来的估值效应影响。若按照人民币兑美元汇率6.9元粗略计算，外汇占款降幅约相当于303亿美元，而当月外储降幅为123.13亿美元。

“外汇占款降幅收窄，主要是贬值压力缓解了。”交通银行金融中心高级分析师刘健称。

据测算，1月26日人民币兑美元汇率中间价为6.8588元，较上年12月末升值1.14%；人民币对美元市场汇率收于6.8780元，较上年12月末升值1.04%。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月末中央银行口径外汇占款余额为217,337.6亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,087.66亿元人民币。

1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，环比减少123.13亿美元，不过单月降幅连续两个月减少，且为六个月最低。

“年初新的购汇额度出来了，外汇占款并没有降幅加大，意味着没有经历集中的购汇冲击，可能反映出居民并没有大规模购汇。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

他并表示，未来外汇占款应该还是会继续负增长，但随着人民币兑美元汇率趋于平稳，负增长的幅度还会收窄。

此外，由于外汇占款降幅收窄，这也在一定程度上减轻了央行调节人民币流动性的压力。此前外汇占款一直是央行向市场投放人民币流动性的一个渠道，而外汇占款的下降也会对市场上人民币流动性产生影响。

人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.27

2016年5月 -537.02

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

(完)