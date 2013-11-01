中国外汇政策可能生变 境内远期掉期价格现分化

2010年10月13日资料图片，在台北拍摄的人民币和美元图片。 REUTERS/Nicky Loh

路透北京11月1日 -人民币/美元远期和掉期报价近日在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。这显示市场已对外汇监管部门可能出台的新政做出了反应。

多位交易人士则对路透表示，外管局近日已对银行机构做了窗口指导，透露可能出台限制结汇的新政，包括对银行结售汇头寸管理再次实行“收付实现制”会计准则。目前则采取的是“权责发生制”。

“主要是为了减轻对人民币即期汇率形成的升值压力。但目前具体下文还没有明确。”一位国有大行交易人士称。

目前已有borker对远期、掉期实行不同的报价体系。周五12:44时，在上海国际货币经纪公司的远掉期报价页面上，1年远期点数报390/440，1年掉期报440/475。

与现行的“权责发生制”不同，若重启“收付实现制”，客户的远期结汇在履约前不会体现在银行的美元综合头寸中，银行无法通过即期结汇加上掉期的方式，对冲客户的远期结汇盘。

这将造成银行不再以利率平价为准（即掉期点数）对远期结汇报价，从而割裂掉期与远期的联系并形成两个价格。在国际外汇市场上，由于不存在银行结售汇综合头寸管理，因此掉期和远期价格也就相同。

但另一位国有大行交易员说，目前还没有正式消息，就看年内会不会推出政策了。上面估计也不确定，还得观察一段时间。

“这毕竟是走回头路，和改革基调不符。”他称。

此前，外汇局分别于2010年11月和2011年3月下发了通知，对银行按照“收付实现制”原则计算的头寸余额实行下限管理，限制银行远期结售汇敞口通过即期市场平盘，促使银行及时调整远期结售汇报价，并由此对客户远期结售汇规模形成约束，应对跨境资金异常的流入。

2012年4月，在外汇供求趋于平衡，跨境资金异常流入情况缓解后，外汇局及时取消了这一临时性限制措施。不过在2013年一季度顺差扩大后，外管局于5月出台了结售汇综合头寸下限管理措施，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款规模挂钩。

**远/掉期报价已经分化**

多位交易员表示，目前在中国外汇交易中心的交易系统中仍采取远掉期同一报价，但几家外汇经纪公司的报价都出现分化。远期市场昨天成交量较多，今天有所减少。

“这个消息传出来以后，银行会让客户抢在政策出台之前赶紧来结汇。”上海一股份行交易员并补充说，由于远掉价差扩大，也有银行趁机套利，因此今天已经观察到远掉点差缩小。

而接近监管层的权威人士则表示，目前外管局还没有正式出文，来来回回的政策变化反而容易引起猜测。

“去年重改'权责发生制'是因基于人民币汇率基本平衡的判断，如果再公开发文改回‘收付实现制’，容易让市场对人民币升值压力加大产生新的想法。”他称。

人民币兑美元即期汇率10月最终收于6.0945元，较9月末收升0.45%，今年前10个月共升值2.23%。当月人民币即期汇率一度创下6.0802元的历史高位，对应的月内最大涨幅约为0.69%。

而今年9月，中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。（完）

(发稿 李然; 审校 毕晓雯)

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