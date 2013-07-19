中国应积极推进汇改--中证报

路透北京7月19日 - 中国证券报周五发布中证视点称，应积极推进汇改，进一步扩大人民币汇率波幅、完善中间价定价方式、适时加快资本项目可兑换进程。但也要审慎处理好国内改革与资本项目可兑换的关系，避免资本项目开放进程过快对经济造成冲击。

中证视点并称，积极推进汇改，有助于解决今年以来人民币面临的困境：汇率高企与经济增速下行之间的矛盾，尤其表现为人民币实际有效汇率高企与出口下滑；人民币“对内贬值”和“对外升值”的矛盾；巨额外汇储备投资面临风险，资金运用效率不高。

文章称，年初以来，市场出现人民币升值压力。扩大人民币波幅，增加双向波动，有助于消化升值预期，也有助于稳定市场预期。此外，未来应逐步实现人民币交易日收盘价和中间价的连续，淡化管理状态。

国务院副总理马凯上月初表示，要坚持市场化改革取向，在风险可控的前提下，有管理、有步骤地推进利率、汇率改革和资本项目可兑换；专家则指出，将2015年作为资本账户基本开放的时点具有较大风险。中国社科院学部委员余永定与中国社科院学者张明、张斌撰文指出，中国政府仍应审慎、渐进、可控、有序地开放资本账户，而当前并非中国加快资本账户开放的时间窗口或“战略机遇期”。

国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。美国财政部最新数据显示，今年5月中国净增持美国国债252亿美元；截止5月末，中国持有的美国国债为13,159亿美元，仍是其全球最大单一持有国。(完)

(发稿 曹巍浩；审校 林高丽)

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