焦点：中国慌忙围堵资金外流 市场空头嗅到血腥气

2016年1月21日，图为美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡/纽约12月5日 - 中国在采取越来越激进的举措压制资金外流势头，美国对冲基金经理Kyle Bass不会没注意到。

Bass因其在全球金融危机期间成功做空美国房地产市场而声名鹊起，所以市场密切关注他的建议。长期以来他一直认为人民币兑美元将下跌30%，并认为资本外流之势支持他的看法。

“中国资本外流状况比表面看起来更加糟糕，这就是为何过去两个月中国政府允许人民币贬值，”Bass对路透表示。

“鉴于美国的升息前景，我们相信这个压力将持续下去。”

中国正试图收紧对资本外流的控制，此前人民币今年跌幅将近6%，触及逾八年以来低点，使人回想起去年底和今年1月的那一波资本外逃。

周六媒体援引中国财政部副部长朱光耀的讲话称，中国官方正密切观测资本流动情况。

人民币兑美元在11月底跌破6.92元，随后获得支撑，疑为政府指导的干预行为所致。

周五人民币兑美元汇率略低于6.90元。

这波跌势已引发大量做空人民币的押注。路透调查显示，对中国人民币的空头押注可能为1月初以来最大。

华尔街银行高盛公司称，买入美元兑人民币在该行2017年推荐交易中排在第二位，排在首位的是做空英镑和欧元。由于人民币在国内市场受到严格管制，该行建议在离岸市场买入人民币兑日圆12个月远期合约。

美元兑人民币一年期无本金交割远期外汇(NDF)合约目前报7.1元。

债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)驻香港的新兴亚洲投资组合管理负责人Luke Spajic预计，人民币将稳步下跌。

“粗略估计人民币每年将贬值5-7%是合理的，”Spajic说。

鉴于中国的资本管制，对人民币的大部分投机交易发生在离岸市场。除了衍生品市场和交易所上市基金(ETF)，投机客还投资与中国大陆贸易关系密切的经济体的资产，例如澳元和台币以及在香港上市的大陆企业.HSCE。

**危险的循环**

非法资金外流今年已上升为中国政府的一个隐忧，因中国政府试图将经济推回正轨，并保持人民币汇率稳定，而不过度消耗逾三万亿美元的庞大外汇储备。

10月时，中国的外汇储备下降逾450亿美元，为1月以来、或中国股市危机结束以来的最大降幅。周三将发布11月的数据。

尽管10月外储消耗主要被视为人民币贬值的反映，中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营警告称，人民币贬值和资金外流可互为影响。

“人民币贬值触发资本外逃，而资本外逃又对人民币形成更大压力，”王振营在采访中说道。

他表示，因此有必要打破这个反馈回路。

分析师称，基本面因素显示人民币应会贬值。中国今年经济增长稳定在6.7%左右，但明年料将下滑。国际货币基金组织(IMF)预计2017年中国的经济增长率为6.2%。

人民币与其它新兴货币兑美元一道贬值；美联储升息预期，以及美国当选总统特朗普试图提振美国经济，推动美元大涨。

中国与美国的关系存在高度不确定性。特朗普曾承诺将在1月上任第一天就将中国纳入汇率操纵国名单，并对中国商品征收45%的关税。(完)