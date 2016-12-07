中国收紧外汇流出可能有利降低海航集团海外并购竞争

路透华盛顿12月6日 - 中国海航集团旗下海航资本的首席投资官杨光周二表示，中国当局为支撑人民币，而对海外收购设限的措施，可能减少其他中国买家与海航竞争收购，因而使海航从中获益。

杨光也表示，他希望中国的外汇限制是暂时的。

过去一周中国收紧对资本外流的控制，藉以稳定人民币汇率。消息人士向路透表示，中国当局要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查。

“我们认为，这将限制其他一些资格不是太好的买家，”杨光在美国华府Cohen Group一场早餐政策会议上表示。“这会让我们能在竞争减少的情况下进行收购。”

杨光并表示，他乐观认为中国的资本管制新措施是为了稳定人民币的暂时性措施，因为这与中国鼓励企业走出去的长期计划相抵触。

海航集团是中国企业海外收购热潮的代表。根据路透计算，光是今年海航已宣布约200亿美元的并购交易。

杨光表示，海航也对投资美国基础建设感到兴趣。他表示，基于美国下任总统特朗普对创造就业的重视，他希望特朗普会欢迎外资在美国的投资。(完)