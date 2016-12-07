中国收紧外汇流出可能有利降低海航集团海外并购竞争

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透华盛顿12月6日 - 中国海航集团旗下海航资本的首席投资官杨光周二表示，中国当局为支撑人民币，而对海外收购设限的措施，可能减少其他中国买家与海航竞争收购，因而使海航从中获益。
杨光也表示，他希望中国的外汇限制是暂时的。
过去一周中国收紧对资本外流的控制，藉以稳定人民币汇率。消息人士向路透表示，中国当局要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查。
“我们认为，这将限制其他一些资格不是太好的买家，”杨光在美国华府Cohen Group一场早餐政策会议上表示。“这会让我们能在竞争减少的情况下进行收购。”
杨光并表示，他乐观认为中国的资本管制新措施是为了稳定人民币的暂时性措施，因为这与中国鼓励企业走出去的长期计划相抵触。
海航集团是中国企业海外收购热潮的代表。根据路透计算，光是今年海航已宣布约200亿美元的并购交易。
杨光表示，海航也对投资美国基础建设感到兴趣。他表示，基于美国下任总统特朗普对创造就业的重视，他希望特朗普会欢迎外资在美国的投资。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。