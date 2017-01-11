中国外汇监管当局管制资本外流 要求银行对相关指令保密--消息

图为人民币和美元。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海1月11日 - 多名银行业人士表示，中国外汇监管机关告知银行业者对其抑制资本外流的相关指令保密，并确保研究分析师不要对外发表关于人民币前景的负面观点。

这些内地及外资银行业人士均表示，上述两项要求都被视为是当局试图阻止那些可能会引发人民币进一步下跌的警报响起。

人民币兑美元去年贬值超过6%，目前处于八年低点，促使中国国家外汇管理局(外管局)推出一连串资本外流限制措施，包括限制部分城市或省份的外汇数量，并收紧交易金额的审批门槛。

六位银行业人士称，中国人民银行辖下的外管局对数十家银行做出口头指示，要求银行业者不要透露其在相关限制措施中所扮演的角色，而这么做却有损于银行与客户间的关系，因银行难以解释他们为何不做已经上门的生意。

外管局及人民银行尚未回覆置评请求。

外管局的沉默至少可追溯到去年8月，当时外管局上海分局召集区域内至少20家主要外资和国内银行代表与外管局几个部门的区域负责人开会。

一个出席这次会议的国际性银行的代表表示，没有书面指示，但一位外管局高层官员明确告诉他们，对他们的期望是什么。

“你们必须控制外汇赤字，但不能说外管局在控制资本外流，”这位官员对银行业人士称。

该银行业人士表示，与会银行被告知要“管理情绪”，防止公众恐慌，而且各银行的研究员不应传播关于人民币的负面看法。

“他们告诉我们，不要发布负面观点，分析师关于人民币的负面观点，”这位人士表示。

另一位来自一家国际性银行外汇团队的银行业人士表示，他所在的银行接到了同样的指示。

多名银行人士抱怨，当银行超出外管局设定的一个月外汇交易上限时，银行必须拒绝受理业务，但又无法解释真正的原因。

“当然我不会对客户说正常结售汇暂停，只是会尽量的能不做，能劝客户转去其他银行，”一名由高层接到外管局指示的平安银行人员称。

“这对客户关系不好，”他表示他曾告诉客户改去其他银行。

平安银行并未回覆置评请求。

**惩处威胁**

去年11月底时，多位银行消息人士向路透表示，外管局向至少两家银行发出口头指令，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，原来规定为5,000万美元。

根据其他不同银行的另两名银行家，外管局还指示银行需对客户进行访谈，以确保其外汇交易不是用于虚假交易，否则将面临惩处。

为了因应指示，其中一家银行向员工发出内部通知，提醒他们留意外管局的要求，并说明外管局的处罚可能包括取消银行外汇业务需具备的“业务资格”。路透看到了这个内部通知。

银行内部通知转达了外管局的指令，要求员工勿提及该局。

银行内部通知要求员工，回答客户时勿使用“外管局管控”，或是“外管局不允许”或“严控购汇“等字眼。

银行内部通知称，员工应照着外管局的说词，称改变的目的是为了“加强真实性审核”。

中国12月末外汇储备从11月末的3.052万亿美元降至3.011万亿美元。很多交易员押注资金将进一步外流，因美国升息使美元资产更具吸引力。

但这名跨国银行的代表称，中国外管局希望银行业者建议客户买入人民币并卖出美元，而这样的话可能会使客户亏钱。

“没有办法，如果人家真的是没有这个需要，你让我如何去encourage呢？”这位银行业人士称。

与此同时，外管局还在悄悄压制旨在向中国投资者开放海外市场的计划。

就连机构投资者已获得海外投资配额的领域，他们也发现把人民币换成另一种货币已越来越难。

“外管局会告诉你需要排队，等待时间‘不确定’，”总部位于上海的中国资产管理公司景林(Greenwoods)的管理人士表示，该公司以股票投资为主。

一项协助全球性基金在中国筹资用于投资海外的投资计划，也在没有说明的情况下悄然停止。

“申请程序似乎已处于暂停状态，”荷兰基金公司Robeco的大中华业务开发总经理Michael Lu曾于11月对记者表示。

中国外汇储备图表：tmsnrt.rs/29mmdlv (完)