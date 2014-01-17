人民币即期收高 谨慎试探6.05元关口未果

* 人民币即期收高

* 中间价小幅走升

* 谨慎试探6.05元关口未果

* 交投淡静，跟随中间价节奏

* 春节前料不会有明显波动

路透北京1月17日 - 人民币兑美元即期周五收涨，自周四创下的年内低点回升。因美元涨势暂歇，中间价小幅上升带动。交易员称，市场紧跟中间价的节奏谨慎走升，但收盘时未成功升破6.05元。

交易人士并提到，离岸CNH与境内汇价的价差一度扩大至逾300个点子，一定程度助涨境内升值情绪，不过中期看，CNH价格料向境内价格靠拢。

“跟着央行的节奏吧， 交易比较清淡，没什么波动，...不折腾了，老实了，春节前应该都不会怎么动了。”上海一股份制行交易员称。

午盘间即期汇率一度触及6.0486元日内高位，但其后恢复在6.05元附近窄幅振荡，终收于6.0502元。

交易员并称，一般而言一季度都是客盘交易的淡季，此前一波行情已经出乎意料，从这几天中间价看，央行维稳意图渐明显，料春节前不会有太大行情，汇价维持在6.05左右波动。

全球汇市，周五美元略微下挫，此前公布的美国经济数据良莠不一。而上日令人失望的就业数据打压澳元跌破重要支撑位至三年低位后，澳元走势脆弱。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0502 6.0557 0.09%

中间价 6.1041 6.1065 0.04%

成交额 198亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.91% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 64 6.0486 6.0550

2014年来即期升贬值幅度 0.06%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.0968/05 6.098

CNH即期 6.0218/22 6.0244

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/杨淑祯)

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