中国央行：3月末外汇储备环比小升 未来仍有一定下降压力（更新版）

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路透上海4月7日 - 中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

分析人士并指出，3月美联储加息预期消退，国际美元表现偏弱，人民币汇率顺势反弹，使得央行动用外储入市维稳压力明显下降，同时3月非美货币反弹折算贡献不小，助力外储规模反弹。

德国商业银行中国经济学家周浩表示，“中国外储3月意外增长主要归因于人民币走稳、资本管制收紧以及美联储温和声明后的美元贬值。另外估值效应也有利外储增加，3月欧元和日元兑美元均走强。”

中国央行周四公布，3月末中国外汇储备为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此前连续四个月跌势。央行同时公布，3月末官方储备资产中黄金储备为714.85亿美元，环比续升4.79亿美元；以盎司计，3月末黄金储备为5,779万盎司，2月末为5,750万盎司。

人民币兑美元3月累计升值1.2%，而美元指数同期贬值3.7%，欧元和英镑对美元明显升值，假设非美元资产占总资产的30%计算，那么汇率变动对外汇储备将产生300亿美元以上的正向估值贡献。

交通银行金融研究中心研究员刘学智表示，外储几个月来首次回升，一是美联储加息预期减弱之下美元指数下降，资金流出压力减少；另一个是国际收支状况改善，资本项下资本流出大幅度减少，同时贸易保持顺差。

分析人士并预计，虽然看到3月外储小幅度增长，但目前还没有明显的持续上升迹象，有待观察。但至少外储大幅度下行趋势得到缓解，下降的幅度也减少。

周浩则认为，“人民币贬值压力会有所减轻，而在可见未来资本流出还可能继续。同时，央行将继续在外汇市场，尤其是互换市场，保持活跃。”

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

此外，3月末基金组织储备头寸为107.24亿美元，与2月末的107.25亿美元差别不大；特别提款权(SDR)略升至104.85亿美元；其他储备资产为1.72亿美元，2月末为-3.3亿美元。

中国央行还表示，自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年1月USD/SDR=0.724377，2月USD/SDR=0.723948，3月USD/SDR=0.709814。（完）

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