中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
分析人士并预计，随着人民币汇率和预期趋于稳定，短期外储变动的主因很可能来自汇兑损益和估值变动，将围绕3万亿美元上下波动，并可能延续至三季度美联储再度加息。
“外储环比回升验证资本跨境流动趋势向好，...不必纠结于某个月的‘守三’或者‘破三’，关注人民币汇率压力再次出现的时点和力度更重要。”申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇称。
他并指出，相比加息，美联储缩表对长端中美利差影响可能更明显，关注其对中国政策、汇率和外储的冲击。从节奏看，美国年内还可能加息1-2次，9月或12月的概率更高，伴随着美国经济复苏改善与美联储货币政策逐步收紧，届时美元或有上冲，但幅度料有限。
中国央行周五公布，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。
根据路透粗略测算，3月主要储备货币中的欧元、日圆和英镑兑美元分别升值0.7%、1.23%和1.33%，而当月美元指数则下跌0.76%。假设中国外储的币种构成与全球外储类似，那么3月由于汇率波动造成外储估值大约增加77-85亿美元。
这就意味着3月监管层因调控外汇市场所导致的外储减少大概在38-45亿美元左右；而上月因其他因素导致外储规模增加约216亿美元。
国家外汇管理局新闻稿指出，3月非美元货币对美元汇率总体小幅升值，资产价格变动不大，外储所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外储规模基本稳定。
“往前看，我国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。”新闻稿称。
外管局局长潘功胜本周稍早曾强调，当前中国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动趋向平衡。未来，中国跨境收支具有良好的稳健基础。
**一季度外储累计减少14.29亿美元**
今年一季度，中国外汇储备累计减少14.29亿美元；2016年全年外储则减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额收窄。
央行数据并显示，以SDR（特别提款权）计值的3月外汇储备为22,177.04亿SDR，较上月减少19.14亿SDR；上月为增加131.55亿SDR。一季度以SDR计值的外储则减少217.11亿SDR。
央行同时公布，3月末官方储备资产中黄金储备为737.39亿美元，环比减少6.37亿美元；以盎司计，3月末黄金储备为5,924万盎司，与2月末持平。
中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年3月USD/SDR=0.737002，2月的USD/SDR=0.738611。
国际货币基金组织(IMF)此前发布2016年第四季全球外汇储备货币构成报告，首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元。中银香港高级研究员应坚表示，IMF第一次公布人民币外汇储备占比并未明显上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。 (完)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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