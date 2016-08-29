中国外储过剩可考虑适度松绑 短中期目标定位不低于2万亿美元--专家

路透北京8月29日 - 财新周一援引国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆称，当前中国外汇储备处于过剩状态，新时期可在其他政策的配合下考虑为外汇储备适度松绑，可将短中期目标定位不低于2万亿美元。

万喆在财新撰文指出，应在加强汇率预期管理和资本市场风险应对能力的基础上，审慎稳健推进人民币汇率市场化和人民币国际化，放缓资本项目可兑换，防止大规模的短期资本过于频繁的跨境流动对中国的经济发展、货币政策和外汇储备带来较大冲击。

“当前中国外汇储备处于过剩状态。因此，在新时期可在其他政策的配合下，可考虑为外汇储备适度松绑。”他称。

外汇储备规模到底多少是合适的？文章称，如果基于国际收支支付与偿还、调节短期流动性不足的储备需求，国合中心课题组建议参考指标应包括三至六个月的进口额、外商直接投资税后利润汇出、短期外债以及境外持有的人民币资产规模。

如此，基于近三年数据，外汇储备基本规模应在1-2.5万亿美元之间。基于2016年数据，区间宽幅缩至1-1.8万亿美元；如果基于预防货币危机、稳定汇率考虑的干预需求，参考其他国家的历史经验，并比较不同汇率制度安排下的流动性需求，国合中心建议外汇储备适度规模基本在1.4万亿至2.6万亿的区间内。

文章认为，无论汇率还是外储的管理思路应变得更为灵活机动，目标完成也更需要多管齐下、顺势而为，既需采取适当的政策措施做好风险防范工作，同时也需改善和加强政策工具间的协同效应。

“从外汇储备管理角度，需要平衡风险抵御和持有效率，可将短中期目标定位不低于2万亿美元，”文章称，“对于超过最优规模的外汇储备部分，应通过结构调整实现藏汇于民。”

从市场预期管理角度看，一方面要规范国际资本流动管理，持续打击“热钱”和恶意套利；另一方面必须做好人民币汇率波动的市场沟通，提高汇率决策制定的透明度和可信度。

从汇率制度管理角度看，汇率制度的灵活赋予央行更大的操作空间进行积极的储备管理，可逐步增强汇率弹性，并可通过运用货币互换、进一步推进人民币国际化等措施，承担外汇储备的调节性和交易性功能。

同时，人民币国际化可以更加策略化，如在“一带一路”建设过程中向有需要的国家提供人民币贷款，主要投放于中国有相对优势的产业和经济领域，促进国内企业的走出去与富余产能的国际合作，从而平衡中国与一带一路国家的国际收支顺差，在不造成人民币大幅贬值的前提下推动人民币的国际化。

他并表示，应当在促进外汇储备的稳健发展的同时增加创汇的含金量和可持续性，包括提高出口产品的技术含量、引入技术含量较高的FDI的方式，人民币的国际化也应优先加强国际支付职能，服务于壮大实体经济的目的。同时，鉴于当前地方频频出现的出口高报趋势，需要加强监管，挤走创汇“水分”。

中国央行此前公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元，6月为环比增加134.26亿美元。而以SDR计值的7月外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR，上月为增加161.6亿SDR。（完）