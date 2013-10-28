中国10月新增外汇占款料续升--招商证券

路透上海10月28日 - 对于中国外汇占款趋势，中国招商证券(600999.SS)报告称，预计10月新增外汇占款继续回升，四季度外汇占款也将较为乐观，原因是人民币升值预期继续走强，以及贸易顺差继续支撑跨境资金流入改善。

招商证券周一发布的报告称，截至27日，10月招商外汇供求强弱指标较9月大幅回升，由此预计新增外汇占款料继续回升。10月新增外汇占款可能继续在1,000-2,000亿元人民币之间，持续高位增长。

根据国内有本金交割远期外汇汇率计算，上周基于国内人民币汇率市场的升值预期小幅回落，此前曾连续四周快速升值。上一次升值预期的快速走强出现在2012年底，对应于上一轮跨境资金流入的高点。

根据离岸无本金交割远期外汇汇率计算，上周基于香港离岸人民币汇率市场的升值预期也小幅走弱，此前连续八周走强。不过总体来看，10月人民币升值预期连续第三个月走强。

对于近期央行外汇占款持续四个月高于金融机构外汇占款的罕见现象，报告认为，这不是银行自身购汇增加造成的，而是与外汇储备收益的变动有关。

“外汇储备的收益计入央行外汇资产项下，但后者由于外汇储备投资数据的不透明，因此很难得到验证。”报告称。

报告还提到，中国央行此前在公开市场连续第二周暂停逆回购操作，表明央行继续强硬不放松姿态，这反映其对出外汇大幅流入和通胀破3%的担忧。

中国央行此前表示，近期在外贸顺差继续扩大的情况下，外汇存在大幅流入的情况。

中国9月外汇占款余额猛增上千亿元人民币，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。（完）

(发稿 罗晟; 审校 李文科/张喜良)

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