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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 14:03 BJT

中国汇市：外汇交易中心周三起将就延长外汇交易时间进行测试--消息

路透上海12月22日 - 三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。

在测试期间，中国外汇交易中心(CFETS)将把收盘时间从目前的16:30延长至23:30(1530 GMT)。

这三位消息人士均拒绝署名，因未获对媒体发表谈话的授权。

尚未联系到中国外汇交易中心的官员发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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