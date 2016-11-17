中国外汇交易中心周五起升级本币交易系统 新增信用衍生品交易--货币网

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月17日 - 中国外汇交易中心周四称，将从周五（18日）起升级本币交易系统，主要新增信用衍生品交易。
刊登在中国货币网的通知称，升级的系统新增信用违约互换市场，支持报价、成交及行情查询；交易工具信息新增参考实体信息查询，可查询参考实体及其默认参考债务、主体评级等信息。
同时，新增信用联结票据交易，现券买卖市场支持信用联结票据交易，包括询价成交、请求成交、点击成交、匿名点击成交等成交方式；交易工具信息新增信用联结票据信息查询。（完）
欲览详情，请点选中国货币网：here
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。