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中国财经 | 2016年 11月 18日 星期五 07:47 BJT

中国外汇交易中心周五起升级本币交易系统 新增信用衍生品交易--货币网

路透北京11月17日 - 中国外汇交易中心周四称，将从周五（18日）起升级本币交易系统，主要新增信用衍生品交易。

刊登在中国货币网的通知称，升级的系统新增信用违约互换市场，支持报价、成交及行情查询；交易工具信息新增参考实体信息查询，可查询参考实体及其默认参考债务、主体评级等信息。

同时，新增信用联结票据交易，现券买卖市场支持信用联结票据交易，包括询价成交、请求成交、点击成交、匿名点击成交等成交方式；交易工具信息新增信用联结票据信息查询。（完）

欲览详情，请点选中国货币网：here

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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