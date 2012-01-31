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寰宇花絮 | 2012年 1月 31日 星期二 14:49 BJT

山西多家幼儿园风行皮纹测智力

路透北京1月31日电---新华社报导称，山西省多家幼儿园向家长收取1,200元，作为一种“皮纹测试”的费用。他们声称这种测试可以预测出孩子的智力和潜能。

报导称，这项测试据称适用於年龄在3个月以上的所有儿童。

负责推广该技术的山西道蒙文化传播有限公司表示，这种测试有助於测出孩子的先天智能和潜能。

但一些专家对该技术予以驳斥。

新华社援引一名专家的话报导称：“这种说法有待论证。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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