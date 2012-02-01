山西太原教育部门禁止皮纹测试进校园

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透北京2月1日电---新华社周三报导称，中国有关教育部门已经禁止幼儿园开展皮纹测试。太原部分幼儿园此前声称这种测试有助於判断幼儿的智力和发展潜力。
在太原，很多幼儿父母一度表现出对这种测试的热情，事後也有部分家长对高昂的收费叫苦不迭，并对测试方法表示质疑。测试服务提供方称，通过皮纹测试的方法可发现孩子在音乐、数学和语言方面的能力倾向。
新华社援引太原市教育局局长马兆兴的话报导称，已经对媒体报 道涉及的三所幼儿园进行通报批评，并已经禁止这种活动。
新华社的报导称，有关当局正在调查设计皮纹测试的公司--山西道蒙文化传播有限公司是否存在任何违法行为。
中国政府反对封建迷信活动，并对相关人员进行惩戒，但是看手相等算命行为在中国仍根深蒂固。（完）
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