11月中国外汇远期交易量暴涨

路透北京12月10日 - 根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。这为外管局最新打击虚假远期贸易融资业务的汇发44号文提供了佐证。

外汇交易中心主办的中国货币网显示，11月各期限外汇交易量均较此前放量增长，其中1周、1个月和1年期交易量明显较大，均在20-30亿美元区间。而10月份远期合计交易量折35.47亿美元，接近三季度合计的36.13亿美元。

外管局近日再度发文打击无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范跨境异常外汇资金流动。外管局强调，对于远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行，要加大抽查、评估和处罚力度。

远期交易放量增长，与人民币升值预期升温有直接关系。由于人民币利率高于美元利率，导致美元在远期持续呈现升水，令远期结汇可以享受利差和人民币升值的双重利润。

“银行和企业通过远期贸易融资可以延期购买和支付外汇，放大了外汇占款的增量和结售汇顺差的规模，达到保持人民币头寸，套取境内外利差，应对人民币流动性紧张的目的。”招商证券宏观研究主管谢亚轩在研究报告中称。

他认为，此举多在表外，掩盖了短期外债的风险程度，且存在期限错配和币种错配的可能性，因此需要加强监管。国家外汇管理局日常可能要求银行上报这部分数据，但并未对外披露。

企业通过远期贸易融资、再在远期市场抛售外汇，加大了远期市场的抛压。这使近期远期/掉期曲线被人为压低，脱离利率平价水准、并产生套利空间。

另一方面，银行为对冲远期结汇敞口，通过掉期工具在即期市场进行结汇平盘，也对人民币即期市场产生额外的升值压力。即期市场11月走势持平，因有疑似央行干预的大行购汇存在，但交易反映结汇压力较大。

这也解释了10月份出现天量外汇占款的原因。10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。

谢亚轩称，根据经验估计，11月远期贸易融资造成的外汇占款虚增在500亿至1,000亿人民币之间。估计当月金融机构新增外汇占款有可能高于其此前预测的1,500至2,500亿的区间。但44号文生效后，12月和2014年1月新增外汇占款可能回落至1,000亿至2,000亿之间。

外管局44号文与年中时打击虚假贸易的20号文相呼应。中国今年一季度经济增速仅有7.7%，但同期出口增速高达18.4%，尤其对香港出口同比大增74.1%，引发对热钱加速流入的担忧和对外贸数据“虚高”的质疑。

今年以来境内远期月度交易量和交易笔数情况一览表（单位 亿美元）：

期限 13年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

1D 6.12 0.49 1.34 0.96 1.11 2.85 1.93 1.29 1.05 0.56 1.90

1W 22.70 0.78 0.34 1.05 0.01 0.31 0.02 0.21 ~ 0.41 0.02

1M 24.06 9.01 0.52 0.11 0.34 0.80 0.35 0.25 0.92 0.92 0.41

3M 5.65 0.29 0.05 0.09 0.14 0.34 3.30 0.22 0.06 0.22 0.61

6M 4.94 1.01 0.11 0.04 0.20 0.12 0.03 0.02 0.05 0.14 0.07

9M 1.09 0.60 0.00 0.01 0.04 0.03 0.10 0.05 0.00 0.17 0.01

1Y 30.00 12.48 0.71 0.77 0.22 0.29 12.34 0.27 0.48 0.58 0.04

其他 38.91 10.81 11.08 7.28 9.62 11.46 7.76 6.99 5.42 3.18 3.74

合计 133.47 35.47 14.14 10.31 11.68 16.19 25.83 9.29 7.98 6.17 6.80

注： 1.本表数据来源为中国货币网(www.chinamoney.com.cn)外汇远期月报；

2.~为数据未提供。

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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