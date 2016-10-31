中国央行9月末外汇远期空头头寸大增近六成至453亿美元

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透北京10月31日 - 中国央行周一公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453.01亿美元，较上月289亿美元大扩近六成，为央行披露该数据以来首次变动，此前空头头寸连续半年持平；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为324.55亿SDR。本月仍无多头头寸。
央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，9月空头头寸依旧为三个月至一年的期限，而多头头寸维持在零。9月末与逆回购有关的外币流入为241.38亿美元，较上月末409.56亿美元减少41.06%，以SDR计值为172.93亿SDR。
除了按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权(SDR)公布相关数据。9月美元与SDR的折算汇率为0.716428。
中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。
路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。