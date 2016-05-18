独家：复星国际自许成为全球领导厂商 计划削减债务--创办人

路透里斯本5月17日 - 中国最大民营企业集团--复星国际(0656.HK)董事长暨共同创办人郭广昌周二表示，正致力于成为全球保险、观光和医疗领域的领导厂商，而且也有了降低债务的“明确计划”。

在接受路透独家专访时，郭广昌表示，旗下集团正把重心转向新兴市场投资机会。该集团到目前为止，主要锁定发达市场的企业。

自认是美国金融投资大户巴菲特(Warren Buffe)的学生的郭广昌表示，在去年12月短暂失联的事件后，情况已“回复正常”。

复星国际过去20年在中国以外投资约300亿美元，主要是收购欧洲和美国的保险和不动产资产，以及投资旅游集团Club Med和加拿大Cirque du Soleil等。

尽管在这样的过程中造成大量的债务，郭广昌清楚表明持续对消费导向领域有兴趣，称这些领域带来强大的价值。

“我们看到全球有越来越多的机会出现，所以我们也在相应调整策略，”郭广昌在葡萄牙表示。复星集团于2014年收购了葡萄牙保险业领头羊Fidelidade。

他表示，复星集团为下一个5-10年设定的目标是，成为全球领先的个人和家庭健康、财富及娱乐服务提供商。

他并补充称，在复星集团已经投资的领域里，其将成为一家非常重要的国际保险集团和旅游集团，并将成为世界领先的保健服务提供商。

穆迪在上个月将香港上市的复星国际“Ba3”债信评级展望从负面调回至稳定，因预期该集团“将谨慎扩张，并加强财务纪律”。

郭广昌指出，该公司正努力减少负债以期“尽快”获得投资级评级。

复星集团本周继续推进投资计划，旗下复星医药的子公司向印度Gland Pharma提出非约束性的收购要约，对后者的估值最高为15亿美元。

此举似乎与复星集团更看重新兴市场有关，尽管巴西、俄罗斯和南非等国存在政治或经济问题。

“我们放眼全球，但更关注俄罗斯、印度、巴西和非洲，”郭广昌说。

投资将集中在医疗保健和旅游行业，但可能也涉及上游大宗商品项目，包括矿产和油气提取。

**欧洲和美国市场估值仍然合理**

尽管也着眼于其它新兴市场，但郭广昌表示，中国仍是复星最大的投资重点。

郭广昌对欧洲和美国市场仍有兴趣，称那里的估值依然在合理范围。

复星希望加大国外品牌在国内市场的影响。郭广昌表示，对复星来说，价格估值只是考虑因素之一，复星的着眼角度总是放在将公司或者资产引入到中国。

他承认中国经济面临挑战，特别是建筑等产能过剩的领域。但他相信，中国经济未来几年将以每年5-6%的速度增长，某些产业表现突出，一些与消费、保健、旅游和娱乐等相关的领域将迅速成长。

复星去年同意以2.10亿欧元收购德国私营银行Hauck & Aufhaeuser，目前正在等待德国金融监管局的批准。郭广昌表示，此事目前进展顺利，他认为很快就能获批。

去年复星提出收购葡萄牙Novo Banco，但后来因为价格原因放弃，葡萄牙当局已于今年重新启动出售程序。郭广昌表示，复星目前没有参与。

他还表示，对于英国下月公投可能退欧并不担心，但此事带来不确定性，而且不仅仅对复星是这样。(完)