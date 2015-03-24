复星国际增持欧洲金融集团RHJI逾9%股权 涉资约5914万欧元

路透香港3月24日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周二宣布，将透过旗下两家非全资附属公司斥资约5,914万欧元，增持欧洲金融服务集团--RHJ International SA（RHJI）RHJI.BR共9.12%股份。

交易完成后，复星国际在RHJI的间接持股量将由19.49%升至28.61%。

公司的声明称，公司持股51%的Billion Infinity及持股84.986%的Fidelidade将按每股4.9欧元，分别买入2.41%和6.71%的RHJI股份，作价分别为1,563.6万欧元及4,350.7欧元。

复星国际表示，收购RHJI股份反映公司持续相信RHJI之潜力，而RHJI现时之股价反映良好价值。透过拥有BHF-BANKAG及Kleinwort Benson Bank Limited（德国及英国的两家知名品牌），RHJI一直能进一步确立其作为强大和独立的银行和金融服务供应商之地位。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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