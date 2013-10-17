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中国财经 | 2013年 10月 17日 星期四 12:19 BJT

商务部：四季度外贸可能继续平稳增长 仍面临人民币升值等压力

路透北京10月17日 - 中国商务部发言人沈丹阳周四称，中国四季度外贸有可能继续平稳增长，且仍面临对新兴经济体出口反复和人民币升值等压力。

他在例行发布会上指出，预计未来两三个月出口小幅增长，经济企稳回升继续拉动进口。中国四季度消费有望继续回升，全年来看将保持平稳增长。

中国商务部最新数据显示，今年9月全国实际使用外资(FDI)金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）。1-9月累计实际使用外资金额为886亿美元，同比增长6.22%。

中国海关此前公布，9月出口同比下降0.3%，当月进口同比增长7.4%。路透调查预估分别为增长6%和7%。9月贸易顺差为152亿美元，路透调查预估中值为顺差277亿美元。（完）

(发稿 乔艳红；撰写 李文科; 审校 杨淑祯)

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