特写：宿舍矛盾引爆中国工厂骚乱

路透太原9月28日电（记者 Michael Martina）---现年23岁的工厂工人王某每天在iPhone零件生产线上最多工作12个小时，他主要抱怨的倒不是生产线单调乏味，而是在宿舍里让人丢脸的生活状态。

王某是太原富士康工厂数千名工人之一。日常生活受到严格管制和约束令矛盾激化，并最终在周日爆发大规模群殴。

“厕所很恶心，还总有人偷东西。”他在富士康太原工厂外说道。

周日的群殴事件起因于宿舍内的个人口角，随後却演变成警方和约2,000名工人的对峙，并持续到周一。此事发生前，中国工人的不满集中在生产线上，特别是为苹果(AAPL.O)代工的企业。

群殴事件使外界关注的焦点转移到了宿舍生活条件上，特别是外来务工人员居住的工厂宿舍。上述事件导致约40人受伤，工厂大门被推倒、汽车被掀翻，窗户也被砸碎。

事件还凸显中国制造企业不只要应对工资上涨，也要对年轻一代工人希望拥有更加舒适和自由的生活方式的要求作出回应。像富士康太原工厂这样拥有近8万工人的大型工厂也面临巨大的管理问题。

“管理很差。”王某说道，并表示宿舍洗手间地面常有粪便。

富士康太原工厂七层高的灰色混凝土宿舍只允许工人进入，很多不满的工人向围栏外的记者讲述着他们的种种遭遇。

工人们称，一间宿舍住8-10个人，每层有30间宿舍，男女宿舍分离，并有保安严密监视。

一些工人抱怨人身自由受限，不许喝酒也不许吸烟，一名工人还称管理员不让在墙上帖海报。

为了防止盗窃，富士康的保安均以强势出名。太原工厂的工人们称待遇非人道。一名工人表示，他曾因为穿夹克没拉好拉链而遭到保安痛斥。

富士康的宿舍管理和保安都是外包的，该公司表示，将对其进行评估。

“我们需要将事情放到整体环境中看待。首要问题是如何管理宿舍。”富士康发言人胡国辉在事件发生後表示。

富士康称一直在通过增加宿舍空间和娱乐设施来试图增强工人的忠诚度。

支持者还注意到，富士康在一些地方开始给工人提供更多的选择，向住在工厂外的工人提供房补和饭补。

专家认为，很多企业未能解决管理工人的挑战，中国经济历经了30年的蓬勃发展，当前遇到低成本劳动力资源殆尽问题。

“他们（工人）的期望大幅提高，但企业跟不上。”密歇根大学研究中国劳动力问题的政治科学副教授Mary Gallagher认为。

她指出，外来务工人员人数下降，受教育程度提高，家庭成员更少，企业需要采取更多措施吸引他们前来工作，仅靠加薪是不够的。

尽管群殴导致富士康太原工厂关闭了一天，两天后工厂外还是一早就排起了求职的队伍。

不过富士康的工人们表示，年初开始，每天排队求职的人就少了，从几千人降至几百人，而且新人一开始工作热情就没了。

“希望得到这种工作机会的人变少了。每天像机器一样的工作，宿舍脏乱，他们受不了。”28岁的男性工人魏某说道。

23岁的陆飞飞（音）和他的妻子三个月前从富士康深圳工厂调到了太原工厂，帮助缓解这里的劳动力短缺压力，但是这里没有夫妻宿舍。

他们只好每月花费约500元在工厂附近租了一个阴暗潮湿的一居室，这比住在宿舍里贵一倍还多，两人每个月加起来才能挣5,000元。

“我个人觉得，这不是长久之计。”陆说道。

很多工人和猎头都表示，富士康每天都有数百名新员工入职，不过他们通常只会在这里工作几个月。

“过去几天人员流动很大，每天可能有600人。”猎头卿峰斌（音）说道。卿在富士康工厂一个大门附近的摊位上向过路人发放名片，上面写着“圆梦”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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