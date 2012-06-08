成都政府称富士康骚乱为酒後起争执

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月8日电---四川政府门户网站报导称，本周富士康成都工厂的几名工人外出就餐时与人发生争执，此事演变成暴力事件，引发了约100名工人的骚乱。
四川政府门户网站（www.scol.com.cn）周四发布情况通报称，富士康成都工厂的几名工人在附近餐馆吃饭，因嫌老板夫妻争吵很烦，借酒劲砸坏餐馆物品，与老板发生争执。
通报指出，餐馆老板报警後，这些工人边喊“打人了”边跑向公寓，引发约100名员工起哄和抛掷杂物。警方当晚留置酗酒滋事人员四名，事件过程无人受伤。
富士康发表声明称：“富士康正在配合当地执法机关调查这起事件。”
富士康是苹果(AAPL.O)的主要代工厂商，在中国大陆的员工总数约有120万人。近几年，该公司因经营“血汗工厂”大量生产iPad和iPhone高端产品，一直遭到外界的指责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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