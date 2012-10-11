富士康员工重伤入院 劳动权利再受关注

路透香港10月11日电(记者 陈依琳)---苹果公司(AAPL.O)最大代工生产商富士康一直催促因事故导致左脑受损的一名员工出院。这让中国的劳动权利问题再次受到关注。

一年前，张廷振在深圳富士康工厂工作期间遭电击，从高空坠落受伤後被切除左脑。现在，他依然住院并接受医生的严密监护，还无法正常说话或行走。

从今年7月以来，承担张廷振医疗费的富士康多次通过短信方式通知他的家人，要求张廷振出院并威胁将停止支付其治疗费用。富士康称此举符合中国的劳动法。

富士康承认曾发送类似短信，称根据中国法律，张廷振必须进行伤残鉴定。但这需要他出院并赶赴70公里外的惠州进行伤残鉴定。张廷振在深圳上班，劳动合同上的最初用人单位在惠州。

富士康在回应邮件质询时表示，在伤残鉴定结束後，公司准备让张廷振重返深圳的医院接受治疗，但张廷振的父亲张广德称儿子不适宜长途奔波，且医生也认为他依然有大脑出血的可能。

此案令富士康的劳动状况再次受到质疑。此前，富士康曾发生一系列员工自杀案。

张广德说：“他们每天都给我发短信，要求我儿子出院并进行伤残鉴定，否则他们就停止支付包括医疗费和生活费在内的所有开支。”

“你无法想象我所经历的痛苦，我是如何拼尽全力只为拿到钱，好让我们照顾自己的儿子。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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