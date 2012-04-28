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时事要闻 | 2012年 4月 28日 星期六 11:06 BJT

富士康武汉员工周三威胁集体跳楼

路透台北4月27日电---富士康与苹果(AAPL.O)达成改善工作环境协议仅一个月，富士康武汉一家工厂员工周三威胁要集体跳楼，以抗议工资待遇。

富士康在大陆约有120万名员工，他们负责组装iPhone、iPad等产品。

香港人权民运信息中心称，这次富士康武汉工厂参与抗议的员工约200人。

鸿海精密(2317.TW)发言人Simon Tsing称，抗议内容与工作地点调整有关，涉及新调来武汉该工厂的员工，这起事件并非罢工。

Tsing称，经人力资源和法律部门以及当地政府的协调，纠纷已得到解决。

约两年前，富士康大陆工厂发生多起员工自杀事件，导致各方谴责苹果产品是通过压榨中国员工生产出来的。

苹果本周二发布了财年第二季财报，因iPhone销量大增，公司净利几乎翻倍，远超市场预期。

Tsing拒绝透露富士康武汉工厂抗议人数。他表示，没有员工真的跳楼。

人权民运信息中心称，武汉工厂员工抱怨内容之一是工作地点调整到武汉後收入减少。警方介入後，工人已返回工作岗位。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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