中法两国政府展开合作 促进法国的人民币投资（更新版）

路透巴黎9月15日 - 中国银行(601988.SS)周一获指定在巴黎开展人民币结算服务，另外有两家法国机构取得投资中国市场有价证券的执照，这些举动将扩大人民币的市场。

欧洲各大金融重镇在争取成为人民币交易中心方面的竞争非常激烈，巴黎与法兰克福及伦敦等城市正在争取从中国不断增强的金融影响力中获益。

在中国副总理马凯访问巴黎之际，法国宣布法国巴黎银行(BNPP.PA)旗下资产管理事业BNP Paribas Investment Partners，以及Carmignac成为首批取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)执照、可投资中国市场有价证券的法国业者。

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，他认为未来将有更多授权；而马凯则称法国投资人通过RQFII投入中国的资金规模可能增加。

一名发言人士表示，BNP Paribas Investment Partners目前将“依据中国主管机关的正常程序”申请投资额度。

2004年以来，该行一直通过以美元为主的合格境外机构投资者制度(QFII)在中国投资。截至8月末的QFII投资金额为29亿美元。

中国人民银行周一稍早表示，根据《中国人民银行与法兰西银行备忘录》相关内容，决定授权中国银行巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行，这是中国扩大离岸人民币市场的又一举措。

总部设在巴黎的泛欧交易所集团(ENX.PA)表示，中国银行7月已经通过私募发行了价值约20亿元人民币的离岸债券。

“发债的目的是要在业务和财务方面支持那些积极投资中国的欧元区企业，”泛欧交易所集团周一在一份声明中称，并补充称此次发债获得3.65倍的超额认购。

马凯称，中国和法国将共同努力提升欧元和人民币在国际市场上的作用。“两国认为，我们需要更加平衡、更加多样化的国际货币体系，”他说。

马凯还指出，双方同意加强在核能、燃烧燃料和铀矿方面的合作。(完)

(编译 张明钧/李爽；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。