中广核与EDF签订英国核电项目协议 并收购比利时风电场

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月30日 - 中国广核集团称，与法国电力集团（EDF）(EDF.PA)签订英国核电项目最终投资协议，同时成功收购比利时最大在运陆上风电场。
中广核周四晚间提供的新闻稿称，与EDF在伦敦正式签署英国新建核电项目一揽子合作协议，与英国政府同步签署欣克利角C（简称HPC）核电项目收入及投资保障等政府性协议，并完成了相关公司的股权交割，这意味着HPC项目已经完成了所有必须的审批和商务流程，将实质性地启动。
此前原本定于7月29日举行的HPC核电项目签约仪式在最后一刻被叫停，当时英国首相特雷莎·梅意外宣布她需要更多时间来评估这个涉资240亿美元的项目。英国政府最终于本月批准该项目，但附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。
除HPC项目外，中广核还将与EDF在塞斯维尔C、布拉德维尔B（BRB）两大核电项目上展开合作。
中广核董事长贺禹表示，“中广核投资英国，是中、英、法三国互利共赢、互相合作的结果，作为开启中英‘黄金时代’的旗舰项目，英国核电项目的落地也让外界对中英黄金时代更加充满信心。”
根据最终投资协议，HPC的设计和现场工作将立即启动，预计于2019年年中开始核岛施工，2025年首台机组投运。
在HPC项目的基础上，中法双方还将合作开展塞斯维尔C项目的前期开发。该项目亦采用EPR技术，EDF和中方在前期开发项目公司中分别占据80%、20%的股份。
布拉德维尔B项目则由中广核主导、EDF参与，双方在项目开发阶段的投资将分别占据66.5%、33.5%的股份，并采用中国自主研发的三代核电技术“华龙一号”。
此外，中广核集团子公司中广核欧洲能源公司与比利时Windvision在巴黎签订Esperance项目股权转让协议，成功收购该项目100%股权，为中广核在欧洲开拓另一新能源市场。
Esperance项目装机容量81兆瓦，是比利时目前装机容量最大的在运风电场，采用德国Enercon风机，单机组额定功率达到7.5兆瓦，是目前世界上单机容量最大的陆上风电机组。
截至目前，中广核在海外的新能源控股装机容量超过870万千瓦，主要分布在韩国、英国、法国、澳大利亚、马来西亚、埃及、孟加拉国、阿联酋等十几个国家。中广核是中国在海外装机容量最大的能源企业之一，也是埃及、孟加拉国最大的独立发电商，马来西亚第二大独立发电商。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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