中广核与EDF签订英国核电项目协议 并收购比利时风电场

路透香港9月30日 - 中国广核集团称，与法国电力集团（EDF）(EDF.PA)签订英国核电项目最终投资协议，同时成功收购比利时最大在运陆上风电场。

中广核周四晚间提供的新闻稿称，与EDF在伦敦正式签署英国新建核电项目一揽子合作协议，与英国政府同步签署欣克利角C（简称HPC）核电项目收入及投资保障等政府性协议，并完成了相关公司的股权交割，这意味着HPC项目已经完成了所有必须的审批和商务流程，将实质性地启动。

此前原本定于7月29日举行的HPC核电项目签约仪式在最后一刻被叫停，当时英国首相特雷莎·梅意外宣布她需要更多时间来评估这个涉资240亿美元的项目。英国政府最终于本月批准该项目，但附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。

除HPC项目外，中广核还将与EDF在塞斯维尔C、布拉德维尔B（BRB）两大核电项目上展开合作。

中广核董事长贺禹表示，“中广核投资英国，是中、英、法三国互利共赢、互相合作的结果，作为开启中英‘黄金时代’的旗舰项目，英国核电项目的落地也让外界对中英黄金时代更加充满信心。”

根据最终投资协议，HPC的设计和现场工作将立即启动，预计于2019年年中开始核岛施工，2025年首台机组投运。

在HPC项目的基础上，中法双方还将合作开展塞斯维尔C项目的前期开发。该项目亦采用EPR技术，EDF和中方在前期开发项目公司中分别占据80%、20%的股份。

布拉德维尔B项目则由中广核主导、EDF参与，双方在项目开发阶段的投资将分别占据66.5%、33.5%的股份，并采用中国自主研发的三代核电技术“华龙一号”。

此外，中广核集团子公司中广核欧洲能源公司与比利时Windvision在巴黎签订Esperance项目股权转让协议，成功收购该项目100%股权，为中广核在欧洲开拓另一新能源市场。

Esperance项目装机容量81兆瓦，是比利时目前装机容量最大的在运风电场，采用德国Enercon风机，单机组额定功率达到7.5兆瓦，是目前世界上单机容量最大的陆上风电机组。

截至目前，中广核在海外的新能源控股装机容量超过870万千瓦，主要分布在韩国、英国、法国、澳大利亚、马来西亚、埃及、孟加拉国、阿联酋等十几个国家。中广核是中国在海外装机容量最大的能源企业之一，也是埃及、孟加拉国最大的独立发电商，马来西亚第二大独立发电商。（完）