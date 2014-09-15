马凯：中法将在货币和能源方面加强合作

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透巴黎9月15日 - 中国副总理马凯周一表示，中国和法国将共同努力提升欧元和人民币的国际作用，同时加强在核能和铀矿领域的合作。
马凯在与法国财长萨潘(Michel Sapin)在巴黎会面后联合召开新闻发布会时表示，双方同意加强合作，尤其是在核能、燃烧燃料和铀矿方面。
萨潘表示，法国机构投资者将获得比最初计划更高的投资配额，用人民币在中国进行投资。
他称，法国巴黎银行(BNPP.PA)和Carmignac刚刚得到授权，可以直接在中国市场进行人民币交易。他还补充道，未来将有更多的授权。（完）
(编译 王丽鑫/高琦; 审校 张涛/李春喜)
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路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。