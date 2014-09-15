马凯：中法将在货币和能源方面加强合作

路透巴黎9月15日 - 中国副总理马凯周一表示，中国和法国将共同努力提升欧元和人民币的国际作用，同时加强在核能和铀矿领域的合作。

马凯在与法国财长萨潘(Michel Sapin)在巴黎会面后联合召开新闻发布会时表示，双方同意加强合作，尤其是在核能、燃烧燃料和铀矿方面。

萨潘表示，法国机构投资者将获得比最初计划更高的投资配额，用人民币在中国进行投资。

他称，法国巴黎银行(BNPP.PA)和Carmignac刚刚得到授权，可以直接在中国市场进行人民币交易。他还补充道，未来将有更多的授权。（完）

(编译 王丽鑫/高琦; 审校 张涛/李春喜)

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