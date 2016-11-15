中法推动巴黎成欧元区人民币金融中心及熊猫债市场发展--财金对话（更新版）

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路透北京11月15日 - 第四次中法高级别经济财金对话联合情况说明称，中国和法国两国将进一步推动巴黎作为重要的欧元区人民币金融中心和熊猫债券市场的发展，欢迎中法各类发行人在法国离岸市场和中国在岸市场发行人民币计价债券，且法方将鼓励法国机构发行熊猫债。

是次对话于昨日举行，中法就金融、能源、贸易等达成多项共识。中国财政部网站周二刊登新闻稿称，中方欢迎法国的银行积极参与中国债券市场，中方将基于客观标准，授予债券市场最活跃的法国银行非金融企业债务融资工具承销商资格。

“法方认识到熊猫债市场的巨大潜力。”新闻稿称。“双方欢迎巴黎离岸人民币市场的发展，以巴黎为重要和主要中心在欧元区开展人民币业务。”

中方欢迎更多法国机构申请RQFII（人民币合格境外机构投资者）资质，并同意参考市场发展情况和投资者需求适时增加法国的RQFII额度。法方表示，欢迎中方做出放宽RQFII限制的决定，并同意继续合作帮助法国投资者在新规定下充分利用RQFII制度安排。

新闻稿显示，法国巴黎欧洲金融市场协会和中国银行间市场交易商协会、上交所、深交所将抓住中国债券市场发展新机遇，完善熊猫债发行的登记、结算安排等机制，培养并激发市场主体之间展开互动，同时开发长期融资产品以解决项目融资难题。

双方还将进一步加强场外衍生品市场监管方面的合作，包括推动中欧达成合格中央对手方的监管互认，分享场外衍生品市场发展和监管经验等。

在金融监管方面，中国证监会和法国金融市场管理局认识到必须对金融体系中特别是资产管理领域一些重要和正在浮现的风险和漏洞保持警惕，重申加强合作以评估并监控这些风险和漏洞。双方同意探索在法国和在中国利用QFII和RQFII机制为开展委托资产管理业务提供便利。

**中法进一步完善能源、贸易等合作框架**

对话中，中法双方在贸易、能源等方面并达成多项共识。

贸易方面，中法双方同意继续鼓励双向贸易，并加快正在进行的旨在解除贸易壁垒促进出口的讨论，特别是在农业和卫生领域的进口壁垒。

中方承诺在确保安全的基础上尽早解除对法国牛肉输华的疯牛病禁令，并承诺向经中国国家认证认可监督管理委员会2015年11月认证过的法国猪肉和婴儿配方奶粉企业授予进口许可。

法方欢迎中方的“一带一路”倡议，以及中方在欧洲以互惠方式推进生产性投资的意愿。双方同意就政府与社会资本合作（PPP）的法律和制度框架开展技术合作；在双边和多边框架下就PPP（含特许经营模式）开展技术合作。

在能源方面，中法两国政府重申支持负责任地发展和利用核能。法方将继续鼓励法国电力集团为华龙一号技术的通用设计评审提供支持。目前法方正在对其核电产业进行重组，这为巩固和深化中法核能领域合作带来了重要机遇。

中方表示，注意到有关的重组计划，并将继续鼓励本国企业参与法国核能企业阿海珐(Areva)(AREVA.PA)重组。

11月初阿海珐称中国核工业集团公司可能购买其少数股权。

中国国务院副总理马凯与法国经济和财政部长米歇尔.萨班在巴黎共同主持了中法高级别经济财金第四次对话。（完）

欲览详情，请点选中国财政部网站：here