中国丝路基金入股中法FC基金 该基金计划募资4亿欧元--报载

路透北京11月17日 - 中国金融时报周四报导，根据股份认购协议，丝路基金将投资入股中法FC基金的基金管理公司。该基金计划募资4亿欧元，将主要投资于法国及欧洲其他国家具有良好发展潜力的企业，重点投资领域包括科技、医疗、环保等新兴产业。

报导未披露丝路基金在中法FC基金中入股比例或者数额。

报导称，中国丝路基金日前与FC Global Group、中国国际金融股份有限公司、东方汇理资产管理公司在巴黎签署了关于中法FC基金项目的股份认购协议。

“丝路基金的参与将支持中法FC基金有效对接欧洲优秀企业与中国市场，促进中法贸易往来和相互投资，通过引入先进技术和管理经验，助力中国新兴产业发展。”报导称。

FC Global Group是法国私募股权投资机构Fondations Capital的控股股东。Fondations Capital专注中小企业投资，此前已成立并管理三只基金。

中国丝路基金成立于2014年12月，由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。(完)