中国丝路基金入股中法FC基金 该基金计划募资4亿欧元--报载

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月17日 - 中国金融时报周四报导，根据股份认购协议，丝路基金将投资入股中法FC基金的基金管理公司。该基金计划募资4亿欧元，将主要投资于法国及欧洲其他国家具有良好发展潜力的企业，重点投资领域包括科技、医疗、环保等新兴产业。
报导未披露丝路基金在中法FC基金中入股比例或者数额。
报导称，中国丝路基金日前与FC Global Group、中国国际金融股份有限公司、东方汇理资产管理公司在巴黎签署了关于中法FC基金项目的股份认购协议。
“丝路基金的参与将支持中法FC基金有效对接欧洲优秀企业与中国市场，促进中法贸易往来和相互投资，通过引入先进技术和管理经验，助力中国新兴产业发展。”报导称。
FC Global Group是法国私募股权投资机构Fondations Capital的控股股东。Fondations Capital专注中小企业投资，此前已成立并管理三只基金。
中国丝路基金成立于2014年12月，由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。(完)
(发稿 陈杨；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。