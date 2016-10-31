中法两国将组建联合基金 投资海外项目

路透北京10月31日 - 法国外交部长周一表示，法国和中国将组建一只基金，联合投资海外项目。目前中国巨大的海外收购需求继续增长，尽管近期在海外市场遇到了一些障碍。

“欣克利角(Hinkley Point)核电项目是我们之间合作在第三方市场和所有行业赢得合约的绝佳范例，”法国外长艾罗在与中国外长王毅举行的联合新闻发布会上表示。他指的是中法两国承建、造价240亿美元的英国数十年来首个核电站。

“这是一个无论在哪里我们都支持的模式，包括在非洲和亚洲，”艾罗说。

他表示，新的联合基金将很快成立，不过他没有透露更多细节。(完)