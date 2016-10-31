中法两国将组建联合基金 投资海外项目

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 法国外交部长周一表示，法国和中国将组建一只基金，联合投资海外项目。目前中国巨大的海外收购需求继续增长，尽管近期在海外市场遇到了一些障碍。
“欣克利角(Hinkley Point)核电项目是我们之间合作在第三方市场和所有行业赢得合约的绝佳范例，”法国外长艾罗在与中国外长王毅举行的联合新闻发布会上表示。他指的是中法两国承建、造价240亿美元的英国数十年来首个核电站。
“这是一个无论在哪里我们都支持的模式，包括在非洲和亚洲，”艾罗说。
他表示，新的联合基金将很快成立，不过他没有透露更多细节。(完)
(编译 王洋; 审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。