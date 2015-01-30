法国EDF高层称台山核电站项目将在年底完工

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透北京1月29日 - 法国电力企业EDF (EDF.PA)亚太区主管Herve Machenaud对路透称，预计在建中的台山核电站项目将在年底完工。
Machenaud是在随法国总理瓦尔斯访华间隙发表的上述言论。
台山核电站是中国广核集团和EDF的合作项目。
两家公司曾预测，台山核电站1号和2号机组有望分别在2014年和2015年投入运营。但《核信息周刊》去年3月时援引中国国家能源局介绍称，目前预测这两个机组将分别在2015年6月和2016年9月投入运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。