法国EDF高层称台山核电站项目将在年底完工

路透北京1月29日 - 法国电力企业EDF (EDF.PA)亚太区主管Herve Machenaud对路透称，预计在建中的台山核电站项目将在年底完工。

Machenaud是在随法国总理瓦尔斯访华间隙发表的上述言论。

台山核电站是中国广核集团和EDF的合作项目。

两家公司曾预测，台山核电站1号和2号机组有望分别在2014年和2015年投入运营。但《核信息周刊》去年3月时援引中国国家能源局介绍称，目前预测这两个机组将分别在2015年6月和2016年9月投入运营。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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