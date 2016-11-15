中法欢迎发行人民币计价债券 法方鼓励法国机构发熊猫债--中法财金对话

路透北京11月15日 - 第四次中法高级别经济财金对话昨日举行，中法双方表示，欢迎中法各类发行人在法国离岸市场和中国在岸市场发行人民币计价债券；而且法方表示将鼓励法国机构发行熊猫债。

中国财政部网站周二刊登是次财金对话的新闻稿并称，中方欢迎更多法国机构申请RQFII资质，并同意参考市场发展情况和投资者需求适时增加法国的RQFII额度。

中法两国政府重申支持负责任地发展和利用核能，目前法方正在对其核电产业进行重组，这为巩固和深化中法核能领域合作带来了重要机遇。

“中方注意到有关的重组计划，并将继续鼓励本国企业参与阿海珐(Areva)(AREVA.PA)重组，”新闻稿称。11月初阿海珐称中国核工业集团公司可能购买其少数股权。

中国国务院副总理马凯与法国经济和财政部长米歇尔·萨班在巴黎共同主持了中法高级别经济财金第四次对话。（完）

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