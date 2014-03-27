习近平访法 敲定空客及标致交易

中国国家主席习近平和法国总统奥朗德周三在巴黎出席了一系列产业合作和上百亿美元飞机销售合同的签字仪式。这也是中国领导人此次国事访问的商务重点。在总统官邸爱丽舍宫的签约仪式上，中国东风汽车集团与PSA标致雪铁龙签署协议，东风将购入后者14%股权。对于陷入困境的标致，这是资本重组交易的一部分。图为习近平和奥朗德在一次签约仪式结束时握手。路透