中海自贸区谈判有望加快推进 宁夏争取成为先行区--报载

路透北京6月5日 - 中国证券报周四报导称，作为推进“一带一路”建设的重点内容之一，中国-海湾合作委员会自由贸易区（简称“中海自贸区”）谈判有望加快推进。宁夏作为中国-阿拉伯国家经贸合作的支点，正在争取成为该自贸区的先行区。

中国-阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议定于周四召开。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设将成为此次会议的重点。中证报援引业内人士称，此次部长级会议的召开有利于推动中海自贸区谈判尽早重启并达成共赢协定。

他们表示，“一带一路”战略构想为中国与“一带一路”交汇处的阿拉伯国家之间的合作提供了新前景，为双方互利共赢提供了新机遇，成为新时期提升中阿关系的新引擎。中海自贸区是加快推进“一带一路”建设的重点。该自贸区谈判涵盖货物贸易、服务贸易和经济技术合作等领域。

在面向阿拉伯地区开放方面，宁夏已先行一步。此前，宁夏一直在争取成为中海自贸区的先行区，并且在与阿拉伯国家的经贸合作中，宁夏具有独特优势，阿拉伯语人才和天然的亲缘关系更加强化了其丝绸之路经济带的战略支点地位。

目前阿联酋阿布扎比投资基金拟在宁夏固原投资建设生态休闲旅游度假项目，新加坡淡马锡、马来西亚清真食品集团、阿联酋主权投资基金拟在宁夏吴忠规划建设清真食品工业园项目，阿布扎比主权投资基金参股宁夏煤制油项目等重点合作项目。

而宁夏至阿拉伯世界的空中“丝绸之路”建设也正如火如荼，银川机场开放了对阿联酋的第三、四、五航权，同意阿联酋航空公司开通迪拜经停银川至郑州的航线。宁夏将河东机场定位为中国面向阿拉伯国家的门户机场，允许阿拉伯国家在银川机场或综合保税区设立货运枢纽与转运中心。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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