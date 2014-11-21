多策并举支持经开区转型升级 或催生“小自贸区”遍地开花

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路透北京11月21日 - 中国政府网周五发布于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见，对符合条件的开发区给予外汇，金融等诸多政策支持，或可催生类似上海自由贸易区的“小自贸区”遍地开花，尤其是对中西部地区更具吸引力。

刊登在中国政府网的意见指出，鼓励在符合条件的国家级经开区开展人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理改革等方面试点。允许符合条件的国家级经开区开发、运营企业依照国家有关规定上市和发行中期票据、短期融资券等债券产品筹集资金。

支持国家级经开区同投资机构、保险公司、担保机构及商业银行合作，探索建立投保贷序时融资安排模式。鼓励有条件的国家级经开区探索同社会资本共办“区中园”。

中国国家信息中心高级经济师祁京梅称：”产业转型升级是中国目前面临的大问题，许多中西部城市都期待能抓住二次开放的机会，这次给符合条件的国家级经济开发区一些先行先试的政策优惠，应该也是顺应这个大环境而为，估计对这些地区也更有吸引力。“。

她认为，这也有点类似上海自贸区的试点，毕竟自贸区现在只有一个，且还在试点，如果能把好的经验先推广到这些符合条件的国家级经济开发区，也是一个有益的尝试。

意见针对开发区的定位就明确指出，国家级经开区要在发展理念、兴办模式、管理方式等方面加快转型，由政府主导向市场主导转变，由同质化竞争向差异化发展转变，由硬环境见长向软环境取胜转变。

探索动态管理，支持经济综合实力强、产业特色明显、发展质量高等符合条件的省级开发区按程序升级为国家级经开区。对土地等资源利用效率低、环保不达标、发展长期滞后的国家级经开区，予以警告、通报、限期整改、退出等处罚，逐步做到既有升级也有退出的动态管理。

国家级经济技术开发区是中国实行改革开放政策以后所设立的国家级现代化工业园区。大都位于各省、市、自治区的省会等中心城市，通过吸收利用外资，形成以高新技术产业为主的现代工业结构，成为所在城市及周围地区发展对外经济贸易的重点区域。

据国内媒体此前报导，国家发改委等部门已经审核并公告了五批国家级开发区名单和七批省级开发区名单，国家级开发区数量已逾200个。

**政策优惠**

意见明确提出推进体制机制创新，鼓励国家级经开区创新行政管理体制，简政放权，加强事中事后监管，严控债务风险。进一步下放审批权限，支持国家级经开区开展外商投资等管理体制改革试点。

祁京梅提到，改革开放以来，沿海地区和东部的经济发展较快，而中西部相对较慢，此次希望抓住二次开放的机会，在机制管理方面政策允许机制创新，也给了一个相对宽松的政策环境。

“原来可能在等政策不敢干，现在政策明确，估计会有很多省市都去申请。”祁京梅称。

意见指出，研究支持中西部地区国家级经开区承接产业转移的金融、土地、人才政策，继续对中西部地区国家级经开区基础设施建设项目贷款予以贴息。支持符合条件的国家级经开区按程序申报设立海关特殊监管区域。

在产业升级方面，大力推进科技研发、物流、服务外包、金融保险等服务业发展，增强产业集聚效应。在培育战略性新兴产业的同时，要因地制宜确定重点领域，避免同质竞争。

意见也明确，国家级经开区必须严格土地管理，严控增量，盘活存量，坚持合理、节约、集约、高效开发利用土地。加强土地开发利用动态监管，加大对闲置、低效用地的处置力度，探索存量建设用地二次开发机制。

严格执行国家财税政策和土地政策，禁止侵占被拆迁居民和被征地农民的合法利益。不得违法下放农用地转用、土地征收和供地审批权，不得以任何形式违规减免或返还土地出让金。（完）

欲浏览政策全文请点选中国政府网(here)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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