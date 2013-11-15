中国将选择若干具备条件地方发展自由贸易园（港）区

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京11月15日 -新华社周五刊发了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定称，要切实建设好、管理好上海自由贸易试验区，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。且在推进现有试点基础上，将选择若干具备条件地方发展自由贸易园（港）区。
决定还指出，要推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。
决定并称，扩大企业及个人对外投资，确立企业及个人对外投资主体地位，允许发挥自身优势到境外开展投资合作，允许自担风险到各国各地区自由承揽工程和劳务合作项目，允许创新方式走出去开展绿地投资、并购投资、证券投资、联合投资等。
并要加快同有关国家和地区商签投资协定，改革涉外投资审批体制，完善领事保护体制，提供权益保障、投资促进、风险预警等更多服务，扩大投资合作空间。(完)
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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