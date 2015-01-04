三家外资企业获准在华开展国内包裹快递业务

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透北京1月1日 - 新华社周四报导，中国已经允许三家新的外资快递企业在华提供包裹快递服务。这是中国政府履行进一步开放快递市场承诺的一部分。
新华社称，国家邮政局经过法定程序审核，批准雅玛多（中国）运输有限公司、欧西爱司物流（上海）有限公司、嘉里大通物流有限公司经营国内包裹快递业务。
中国政府去年9月表示，将进一步放松对外资快递企业在国内经营包裹快递业务的限制。
受益于电子商务市场的快速增长，中国包裹快递业务蓬勃发展。但是，中国快递行业集中度极低，竞争非常激烈。
目前，中国有超过35,000家快递公司。有些快递企业能够提供最快当天送达跨越数百英里路程的服务，每件收费最低仅2元。相比之下，美国邮政国内快递的平均收费为每件至少10美元。
联邦快递(FDX.N)和联合包裹(UPS.N)已经在中国提供包裹速递服务。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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