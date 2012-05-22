中国铁路货运价上涨近一成

路透上海5月22日电---中国国家发改委和铁道部近日下发通知,铁路货运价格上涨近一成.大秦铁路(601006.SS)周二公告称,预计此次上调可增加公司2012年营业收入约8亿元人民币.

大秦铁路公告指出,铁道部自上周日(20日)起,全国铁路将实行统一运价的营业线货物运价调整,平均运价水平每吨公里上调1分.其中煤炭运价基价1由10.80元/吨上调至12.20元,基价2由0.0553元/吨公里上调至0.0629元/吨公里.但公司实行特殊运价的大秦、丰沙大和京原三线煤炭现行运价不变.

大秦铁路去年实现营业收入450亿元,创造净利117亿元.

去年4月,国家发改委发文将国家铁路统一运价平均每吨公里提高0.2分,即由平均每吨公里10.31分提高到10.51分.本次调整幅度是去年调价的5倍,业内人士估计,这次调价将更大弥补铁路运输成本.

上海证券报同日报导称,此次调价更为细化,大秦,丰沙大、京原和京秦四线煤炭现行运价不变,对经兰新线红柳河-乌鲁木齐段入疆的玻璃、钢材、铝材运输和出疆的纺织品运输,免收该段铁路建设基金.

另外,对於化肥运输,铁路运价调整仍有优惠,执行的化肥运价率每吨公里由7.26分调整为8.26分.

大秦铁路周一收报7.5元,过去一个月累计下跌0.1%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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