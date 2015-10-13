中国企业购买或租赁的非洲农田比报道的少很多--新书

汤森路透基金会多伦多10月12日（记者 Chris Arsenault） - 周一发行的新书《Will Africa Feed China?》称，中国投资者仅购买或租赁了约24万公顷的非洲农田，并非报道所称的数百万公顷。

该书作者为约翰霍普金斯大学中国非洲研究项目（China Africa Research Initiative）总监Deborah Brautigam，她对中国投资者已经租赁了最多600万公顷非洲农田的媒体报道进行了分析。

一则报道称，中国投资者在刚果民主共和国购买了300万公顷农田用于棕榈油种植；另外一则报道称中国企业在赞比亚租赁了200万公顷农田用于生物燃料项目。

Brautigam对声明进行了追踪，并实地勘察了1987-2014年间宣布的60宗大规模协议中的一些地方，她发现只有38宗协议导致一些土地易手。

“我们对这些协议进行调查后发现，大多数根本没有发生，”Brautigam对汤森路透基金会说道。“（投资者和非洲政府）最初的愿景太过于乐观。”

Brautigam表示，她的研究表明，截至2014年底，中国投资者在非洲仅获得了约24万公顷农田。

她指出，过于雄心勃勃的投资者看到的自以为是空闲的土地，而寻求发展经济的政客则欢迎他们不切实际的计划，这些导致协议往往搁浅。（完）